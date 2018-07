Afrique: Ligue des Champions - Mamelodi Sundowns - Pitso Mosimane « Je suis sous pression »

Mais à mon avis ce n'est pas tout le temps qu'on a été menacé. Mais j'ai bien constaté que l'AS Togo Port avait cette capacité de mener une bonne contre-attaque et de pouvoir nous mettre sous pression mais pas tout temps. de manière générale, je suis très déçu par ce résultat et la manière dont le match s'est déroulé » a t-il dit devant les journaliste.

« On n'a pas pu mettre le ballon au fonds des filets, c'est ce qui nous a manqué, a dit Pitso Mosimane. A chaque match, je me sens sous pression »

L'unique but de la rencontre porte les griffes de Kissimbo Hunlédé Abel (39'). Le club Sud-africain a couru le reste du temps derrière l'égalisation mais n'a pas eu gain de cause. En conférence de presse, le coach a relevé ce qui restait pour sa formation lors de la rencontre.

