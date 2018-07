Cote d'Ivoire: Pathologies cardio-vasculaires - La Fondation Didier Drogba vient en aide aux malades

Ce sont une centaine d'enfants et adultes souffrant de cardiopathie qui bénéficient depuis, le 13 juillet 2018 de soins.

Des opérations de consultations qui ont débuté à l'Institut de cardiologie d'Abidjan (Ica) grâce à un partenariat entre plusieurs institutions que sont "The Heart Fund (Thf)", la Fondation Didier Drogba (Fdd), la société Abbott, l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest (Afcao) ainsi que des partenaires locaux comme le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire (Chamci).

«C'est une action humanitaire et de santé que nous venons de mettre en place en bonne intelligence avec tous nos partenaires. Il s'agit de faire des séances de dépistage à partir de l'institut de cardiologie et aller aussi dans d'autres zones», a expliqué Guy Roland Tanoh, Secrétaire général de la Fondation Didier Drogba, lors de la cérémonie de lancement de cette opération.

Selon les initiateurs, "The Heart Mobile (THM)" initié en 2015 par Thf et la Fdd est un programme de santé publique unique en Afrique qui a déjà permis de dépister, gratuitement dans plusieurs localités ivoiriennes, quelques 5 000 patients.

Elle atteint ainsi une autre étape majeure, avec le suivi et la prise en charge de 100 personnes dont l'opération, par tranche de 20 à 30 par mission, a débuté vendredi. Lors de la cérémonie de lancement, le président de Thf, Dr David Luu, est revenu sur la genèse de cette collaboration.

« Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'en plus de ce programme (Thm, ndlr), on a voulu non seulement dépister les patients mais les soigner en plus», a signifié Docteur Luu, précisant par la même occasion que les maladies du cœur tuent plus que le VIH/Sida, la malaria, les accidents et les guerres réunis, soit environ 18 millions de décès par an. Leur prise en charge permet de sauver des vies ».

Cette action a été saluée par le directeur général de l'institut de cardiologie d'Abidjan (Ica), Pr Séka Rémi. « Les enfants et leurs parents ont exprimé un besoin de guérison derrière lequel il y avait une détresse financière... », a-t-il fait savoir et surtout d'encourager cette initiative « les hommes sont capables de réaliser de grandes choses quand ils décident de se mettre ensemble ».

Cette cérémonie a été l'occasion de faire un don de matériel par la société Abbott. Du matériel de cathétérisme interventionnel d'une valeur de 250 millions F Cfa pour soutenir le programme.

Il faut dire que les interventions sont menées par des « experts de l'Afcao, du Centre chirurgical Marie-Lannelongue (Ccml) et de l'Ica, avec des équipements de pointe permettant d'agir sur des vaisseaux au lieu d'ouvrir le thorax », a relevé Dr Sébastien du Ccml.