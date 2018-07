Afrique: Coupe de la CAF - L'ASEC Mimosas veut maximiser dans la double confrontation face au Raja

Dakar, Sénégal, 11 juillet 2018 - Du 10 au 11 juillet 2018, plus de 15 climatologues des Centres… Plus »

« Nous aurons une double confrontation avec le Raja. Nous devrons tout donner pour arracher les trois points du match chez nous, à l'aller, avant de nous rendre au Maroc pour obtenir au moins un point chez l'adversaire. Il est important pour nous de sortir de cette phase de poules pour accéder à l'étape à élimination directe qui sera une autre compétition. Nous devons tout faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. J'ai confiance en mes joueurs,» a-t-il dit dans les colonnes du magazine "Mimosas" relayé par sport-ivoire.ci.

L'ASEC Mimosas se face au Raja de Casablanca ce mercredi, au stade Félix Houphouët-Boigny pour le compte de troisième journée dans la poule A, de la Coupe de la CAF. L'ASEC, avec une victoire et une défaite en deux sorties, totalisent 3 points et occupent la 2è place derrière le Vita Club de Brazzaville qui a 4 points.

