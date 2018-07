Afrique: Ouattara donne «sa leçon» de démocratie à l'Afrique

L'assistance s'attendait à tout sauf à cette bombe que le chef de l'Etat ivoirien a lancée avant-hier devant les membres du nouveau parti dénommé le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix ou RHDP.

Le lieu, la date et la qualité des membres ne prédisposaient pas à un tel discours surtout en ce moment où tous regards sont tournés vers des négociations difficiles entre Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, qui sont les deux chefs de file des principaux partis politiques qui dirigent la Côte d'Ivoire depuis l'an 2010, à l'issue de la triste fin du régime dirigé Laurent Gbagbo, celui-là même qui avait été d'une témérité sans pour affronter feu le président Félix Houphouët-Boigny à l'époque partis uniques.

Profitant de cette assemblée générale constitutive du prochain unifié ou RHDP, l'actuel chef de l'Etat a pris son courage entre mains et le taureau par les cornes pour balancer sa bombe. Personne s'attendait à une telle position. Dans la salle, l'on a dénombré principales têtes d'affiche de ces deux ou trois partis politiques sont appelées à créer ce nouveau parti que l'on voudrait perpétuer la mémoire de feu Félix Houphouët-Boigny. Alassane connait toutes ces têtes couronnées dont la majeure partie l' fréquenté durant sa présence à la primature sous Houphouët-Boigny, durant sa traversée du désert et depuis son fracassant à la tête de la République de Côte d'Ivoire en 2010.

Etaient présents et bien visibles dans cette salle tous les du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire ou le PDCI d'Henri Konan ainsi que les présidents des institutions issues de cette comme Charles Koffi Diby du Conseil Economique et Social, Ahoussou-Kouadio du Sénat, Théophile Ahoua N'Doli de l' Générale d'Etat et Daniel Kablan Ducan, vice-président de République.

Au cours d'une allocution très attendue, Alassane Dramane Ouattarra déclaré de manière transparente « qu'il n'envisageait pas de un troisième mandat à la tête de la République. Le RHDP est né de vision clairvoyante de chacun d'entre nous, bien plus importante nos ambitions personnelles et celles des partis. Cette alliance,

a-t-il souligné, durera, elle vivra. Nous devons y travailler dans la main, le président Bédié et moi-même pour transférer pouvoir à une nouvelle génération en 2020 ».

Alassane Ouattara a reconnu la main sur le cœur que le monde a avec l'émergence d'une nouvelle classe des dirigeants plus jeunes. Président Emmanuel Macron de France, le Premier Ministre Michel du Royaume de Belgique affichent 40 ans et celui d'Autriche ans d'âge, s'est exclamé Alassane Ouattarra. «Le dialogue avec président Henri Konan Bédié, mon allié depuis 2005 doit poursuivre», a-t-il relevé sous les applaudissements nourris l'assistance.

Leçon de démocratie et pied de nez à Sassou, Kagame, Biya,

Gnassingbe, Nkurunziza, Museveni, Ali Ben Bongo et d' Il va sans dire que ce discours n'a pas du tout plu aux chefs d' africains qui ont modifié les constitutions de leurs pays échapper à la limite de leurs mandats ou ceux qui rêvent de des échappatoires pour se soustraire au principe sacro-saint l'alternance à la tête de l'Etat.

On imagine mal Paul Kagame, Yoweri Museveni, Ali Ben Bongo, Sassou-Nguesso, Paul Biya, Gnasingbe Eyadema, Nkurunzinza, des discours semblables à celui de cet homme hors du commun. Pour seulement prendre la décision de ne plus briguer un troisième mandat,

mais mieux se positionner comme futur président du nouveau parti gestation aux côtés d'anciens chefs d'Etat ivoiriens comme d'honneur. Cela ne leur ressemble pas du tout. Pourquoi ? Que reprochent-ils ? Des crimes de guerre, économiques, financiers contre l'humanité ? Sinon pour quelles raisons craignent-ils de retrouver demain citoyens libres à l'instar de Jerry Rawlings Ghana, Dos Santos de l'Angola, Thabo Mbeki et Jacob Zuma de l' du Sud, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf du Sénégal, Pierre Buyoya Burundi, Massire du Botswana Chissano du Mozambique pendant deux quatre mandats avant de céder la main aux autres compatriotes continuer à vivre en paix et en hommes libres dans leurs pays.

Cette nouvelle leçon de démocratie dispensée par Alassane Ouattarra devrait encourager d'autres dirigeants africains à en compte le fait qu'il existe une vie après les turbulences incertitudes vécues durant tout le temps qu'ils auront passé à la de leurs pays.

Une autre belle leçon administrée par l'ivoirien Alassane aura été ce courage de dire tout haut et en public qu'à partir 2020, il va se placer à la tête du parti dénommé le RHDP aux d'autres anciens chefs d'Etat, même au cas où son prédécesseur,

Laurent Gbagbo, venait d'être acquitté par la Cour Internationale à l'instar du congolais Jean-Pierre Bemba.