Congo-Kinshasa: Lutte contre la fraude minière - Les jeunes sensibilisés aux ressources naturelles

Venus de différentes structures œuvrant dans la promotion de la paix, en particulier du certificat/CIRGL et la lutte contre la fraude minière, des jeunes participent depuis le 17 juillet, au Cercle Elais, à un atelier de formation sur les six outils de la CIRGL et la lutte contre la fraude et la contrebande minière sur les 3 T et l'or en RDC.

Organisé par le Forum national multifonctionnel des jeunes (FNMJ/CIRGL) avec l'appui de la Coopération allemande (GIZ), l' atelier de deux jours, soit du 17 au 18 juillet, a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux ressources naturelles, ses modes de gestion et d'exploitation, les former et les informer des réalités économiques et politiques du pays.

Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur de la CIRGL/RDC, Kakese Vinalu, a exhorté les participants à connaître comment se réalise l'exploitation de ressources naturelles du pays et comment les richesses sont-elles redistribuées. "Jeunes, vous devez comprendre quels sont les enjeux nationaux et internationaux autour de ces ressources naturelles et comment vous en approprier", a-t-il déclaré. Il a indiqué que la CIRGL constitue un cadrage des pays par lequel les Congolais, les pays des Grands Lacs et les Africains prennent conscience de leur histoire et de leur culture.

Il a saisi cette occasion pour remercier et féliciter les jeunes pour leur disponibilité à participer à cet atelier pour comprendre comment sont exploitées les ressources naturelles. Kakese Vinalu a remercié également le président du FNMJ/CIRGL pour l'initiative importante prise de réunir ces jeunes afin d'échanger sur des questions importantes qui sont à l'origine des maux dont est victime le pays. Il a enfin remercié Léa Epalinginya, représentante du GIZ, pour avoir mis les moyens pour la tenue de cette rencontre.

La Coopération allemande réaffirme son appui à la CIRGL

Pour sa part, Léa Epalinginya a souligné que la Coopération allemande au développement a été et continue d'être un partenaire-clé de la CIRGL. Au fil des années, cette coopération s'est renforcée et a connu de nombreux succès. En parlant de cet atelier, elle a indiqué qu'il reflète les progrès et atteste de la pertinence que connaît l'initiative régionale sur les ressources naturelles, lancée en 2010 afin d'assurer la traçabilité des minerais (or, tungstène, tantalum, étain) produits dans la région des Grands Lacs. Une de ces réalisations est le certificat régional d'origine des minerais (effectif depuis juin 2013). Cet atelier, a-t-elle fait savoir, permet de voir en perspective le processus de la mise en œuvre des six outils qui a été entamé en décembre 2010, dans la Déclaration de Lusaka par les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL.