Congo-Kinshasa: Buffalo, Teddy, Dada et Rigan dans les filets de la police

Au cours du trajet, toutes les vitres sont relevées et toutes portières verrouillées. Les deux dames vont réaliser qu'elles enfermées dans une sorte de prison roulante. Arrêt brusque, l'un bandits va arracher les sacs et se livrer à la fouille. Les effets valeur changent de propriétaire. Les dames toutes tremblotantes, éclatent en sanglots, s'interrogeant comment sortir de ce guêpier autre casse, ni dégât.

Selon la version de la police, ces trois délinquants sillonnaient Kinshasa, à bord d'une Toyota Vitz de couleur champagne, 8531 AG / 10. Ce taxi clandestin ne cible que les dames de gros et luxueux sacs à main. Et quand les femmes sont embarquées, le modus operandi est le même pour la plupart de victimes.

A en croire une source policière, ces deux malfrats se sont livrés l'enlèvement de victimes potentielles qui ont pris place à bord leur Toyota. Durant le trajet, les deux bandits vont se signaler des menaces à l'aide d'un pistolet Colt. Les victimes généralement jeunes filles, dépouillées de leurs effets de valeur, abandonnées dans un endroit isolé. Et de là, elles vont regagner familles avec pour priorités, raconter leur mésaventure et puis, déposer plainte à la police.

