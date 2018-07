Congo-Kinshasa: Présidentielle - La diaspora du Palu jette son dévolu sur Muzito

Comme il est de tradition depuis plusieurs années, nous, militants des Représentations Permanentes du Parti Lumumbiste Unifié ( PALU), en Allemagne, au Benelux, en France, en Irlande, en Suisse et aux Etats-Unis d'Amérique, nous nous sommes réunis en matinée politique, ce samedi 14 juillet 2018, à Paris, en France, physiquement et par vidéoconférence, conformément à l'article 44 du Règlement intérieur de notre parti consacrant la démocratie au sein du PALU et à l'article des Statuts sur la primauté de l'expression populaire pour décision des instances.

Nos débats et échanges ont porté sur l'état des lieux de notre et son organisation pour les échéances électorales à venir et constituent des enjeux cruciaux pour la survie de notre parti, lourdement affaibli aujourd'hui après les élections de 2011.

A l'unanimité, nous constatons avec beaucoup de regrets mésentente, la division, la confusion au sein du parti. Pour nous, militants des Structures Extérieures du PALU, l'heure présente être. celle de la mobilisation et de l'union, afin de matérialiser souhait exprimé dans les différents messages par le Camarade Gizenga, Secrétaire Général Chef du Parti, de voir le PALU concourir tous les scrutins, et exercer l'impérium de son vivant.

Deux courants ou blocs diamétralement opposés se sont malheureusement au niveau des hauts cadres du parti:

Le premier incarné par nos membres qui sont au gouvernement, tient s'accrocher à une alliance désuète avec la Majorité présidentielle, s'éloignant clairement de la décision du Camarade Antoine Gizenga de la volonté de la base, et en foulant aux pieds les principes ont toujours guidé la conduite du PALU. Pour montrer leur désir défendre leurs intérêts personnels au détriment du parti, ils signé la charte du Front Commun pour le Congo (FCC), tandis que autres qui sont avec eux gardent un silence complice.

Le second courant est celui de la base proclamé par le Secrétaire Général Chef du Parti et soutenu par beaucoup de dont le Camarade Adolphe Muzito.

Nous, militants des Représentations Extérieures, en tant que du Temple PALU, affirmons sans ambigüité notre choix de défendre intérêts du parti et les choix décidés longtemps par la direction parti en faveur des ambitions électorales à tous les niveaux.

En ce qui concerne les éIections à venir, à l'instar des partis politiques, nous aurions souhaité la tenue d'un Congrès qui l'organe suprême du parti, que la base appelle de tous ses depuis plusieurs années. C'est cet organe qui allait désigner candidat à l'élection présidentielle et actualiser le projet société de notre Parti.

Faute de Congrès, pour l'élection présidentielle, nous les des Représentations Extérieures réunis à Paris, proposons au Antoine Gizenga, Secrétaire Général Chef du Parti, d'entériner choix porté sur le Camarade Adolphe Muzito Fumutshi comme candidat à la magistrature suprême de notre pays.

Notre choix est dicté par des raisons objectives ci-après :

- Le Camarade Muzito est le porte-étendard du bloc fidèle à la du parti, aux aspirations de la base et à la décision du Chef parti. Contrairement aux affirmations mensongères que certains du parti étalent honteusement dans les médias d'Etat, sa loyauté et reconnaissance envers le patriarche n'ont Jamais faibli.

- Ancien Premier Ministre d'un gouvernement qui a mis le pays sur rails de sa construction, de 2008 à 2012, Député national, fois membre du CENAL et du Bureau politique, Secrétaire Adjoint, il possède de loin le meilleur profil de présidentiable notre famille politique. Grâce à ses analyses et réflexions, il courageusement dénoncé les mauvaises orientations gouvernementales a proposé des politiques alternatives dans tous les domaines. Il à l'indépendance du PALU vis-à-vis des autres Partis politiques. Il un carnet d'adresses au niveau international. Il connaît géopolitique internationale. Il est capable de fédérer les vives au-delà de notre parti. Enfin, il est un patriote convaincu.

Néanmoins, comme nous l'avons proposé dans nos différents antérieurs, la direction politique peut procéder à l'organisation primaires en cas de plusieurs candidats du parti pour l' présidentielle. Par ailleurs, nous accepterions aussi le choix notre candidat président de la République si le Bureau entérine personne choisie par la base du parti en fonction des critères et précis.

Forts de notre poids social, nous allons rester vigilants mobiliser nos camarades du PALU, amis et connaissances, pour ne apposer leurs voix sur un candidat du FCC imposé par une instance du PALU.

En ce qui concerne les élections législatives et municipales, Représentations Permanentes en Amérique et en Europe, signataires la présente Déclaration, attendent des informations et claires et précises de la direction politique du parti afin permettre aux militants de l'extérieur d'exprimer leurs ambitions.

En tout cas, notre seul voeu est de voir la direction actuelle écouter notre voix de militants du Parti à l'extérieur. espérons que la voix des militants des Structures Extérieures du sera entendue!

Le Peuple Vaincra !

Fait à Paris, le 14 juillet Anicet Secrétaire Alain Porte- Lu et approuvé par;

José KAMANDA (Comité PALU France)

Pétition BUADI (Comité PALU France)

Irène MUNTU (Comité PALU France)

Joseph KUZEKEMENA (Comité PALU BENELUX)

Jean-Vincent FASO (Comité PALU BENELUX)

Lysta MUKEMBA (Comité PALU BENE LUX)

Frédéric KWA (Comité BENELUX) Richard ELITE (Comité PALU BENELUX)

Thérèse IZZIA MITI (Comité PALU BENELUX)

KITETE MASUDI Christian (Comité PALU BENELUX)

Théodore MULANDA (Comité PALU Allemagne) DODO KUKELEMENA (Comité aux Etats-Unis)

Justin PAMBI (Comité PALU Irlande)

ELETE FUNGULA (Comité PALU Suisse)