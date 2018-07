Afrique: Des experts se réunissent pour valider un rapport d'étude sur le partage des données climatiques en Afrique

communiqué de presse

Dakar, Sénégal, 11 juillet 2018 - Du 10 au 11 juillet 2018, plus de 15 climatologues des Centres régionaux de climatologie africains (CCRs) et des Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux (SMHN) se sont réunis pour examiner un rapport d'étude sur l'application de la résolution OMM 40 sur les normes et protocoles de partage des données climatiques en Afrique. L'étude et la réunion du groupe d'experts (EGM) ont été facilitées par le Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC) avec le soutien du programme WISER (Service d'information météorologique et climatique pour l'Afrique).

Les objectifs de l'étude sur le partage des données étaient les suivants: i) examiner l'application de la résolution; ii) identifier les meilleures pratiques et les réussites; iii) mettre en évidence les obstacles au partage de données; et iv) fournir des recommandations pour promouvoir l'utilisation de normes pour soutenir l'adoption de SIC sur le continent africain.

Conformément à la résolution 40 de l'OMM, tous les membres (principalement les SMHN) fournissent gratuitement et sans restriction les données et produits essentiels nécessaires pour décrire et prévoir avec précision les conditions météorologiques et climatiques nécessaires à la fourniture de services de protection de la vie et des biens. Gratuit et sans restriction dans ce cas signifie non discriminatoire et sans frais. Sans frais à leur tour, les données et les produits eux-mêmes ne devraient pas être facturés, et les frais devraient être limités aux seuls coûts de reproduction et de livraison.

En outre, la résolution 40 stipule que les SMHN peuvent classer des données supplémentaires, qui sont soumises à d'autres conditions, y compris la possibilité de niveler les taxes.

"C'est l'une des initiatives les plus importantes pour évaluer systématiquement l'état du partage des données météorologiques en Afrique", a déclaré M. Stephen Njoroge, un consultant de l'OMM basé à Nairobi, en référence à l'étude et à l'événement EGM.

À la fin des deux jours de discours riches et perspicaces sur les pratiques, les expériences, les meilleures pratiques, les obstacles et les lacunes en matière de partage des données, les participants ont formulé une série de recommandations pour renforcer le partage des données climatiques sur le continent. Une recommandation clé était que les CCR devraient diriger l'élaboration d'un mémorandum sur le partage des données climatiques entre les pays dans leur domaine de compétence.

Dans son allocution de clôture, Mariane Diop-Kane, directrice météorologique de la République du Sénégal, a salué les progrès réalisés à l'EGM. Elle a exhorté les participants à veiller à ce que les recommandations de la réunion soient appliquées et mises en œuvre pour améliorer les services climatologiques sur le continent.

Au nom de l'CAPC, M. Frank Rutabingwa, coordinateur panafricain de WISER, a fait écho à l'importance d'une collaboration accrue des données climatiques entre les pays car le temps ne connaît pas de frontières. Il a remercié les participants d'avoir ménagé leur temps pour apporter leurs compétences intellectuelles.

Les résultats seront présentés aux communautés économiques régionales de l’Afrique (CER) pour être acceptés par les directeurs météorologiques sous-régionaux, transmis au bureau de l'AMCOMET en septembre et également vendus au forum des utilisateurs de l'AMCOMET en février 2019.