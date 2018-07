Cameroun: Présidentielle 2018 - 9 candidats déjà.

Il s'agit de Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Bertin Kisob du Cameroon Party for Social Justice (CPSJ). Me Akere T. Muna, présenté sous la bannière du Front populaire pour le développement (FPD). Isaac Feuzeu du Mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen (MERCI). Garga Haman Adji de l'Alliance pour la démocratie et le développement (ADD). Adamou Ndam Njoya de l'Union démocratique du Cameroun (UDC). Kum Ane Ihims, du Bilingual Yaounde Political Party. Le coup d'envoi a été donné par Boboro Kekomo qui a déposé son dossier de candidature à Elections Cameroon le 11 juillet.

L'engouement s'est elle estompée avec l'annonce sur twitter de la candidature de Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession ? Et pourtant plusieurs candidats ont été annoncés par la presse qui était sur les starting-blocks contre le champion de RDPC, parti au pouvoir depuis 35 ans.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.