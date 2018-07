Congo-Kinshasa: Culture et ARTs - Malafi Niamba explique le rôle d'un régisseur général du festival

Au-delà de ses crises multiformes, la République Démocratique du Congo souffre d'une carence systématique de Régisseur Général (RG) du festival. Pour les uns et les autres, ce concept paraît un peu nouveau. Tout à fait normal.

Dans la mesure où, il n'existe aucune école ou université au Congo-Kinshasa qui forme et délivre le titre du régisseur général du festival depuis l'histoire de l'enseignement au pays. Et pourtant, la RDC abrite plus de 50 festivals qui rassemblent plus de 20.000 personnes, chaque année. Malheureusement, nombreux n'aboutissent pas à cause de l'amateurisme et surtout l'absence du régisseur général pour assurer une coordination efficiente en matière d'organisation.

Au cours d'un entretien accordé au journal La Prospérité, NIAMBA MALAFI a expliqué la quintessence du travail d'un Régisseur Général du festival.

Pour ce jeune artiste, ce métier peut s'apprendre sur le tas ou un réalisateur scénique formé à l'INA peut aussi s'y spécialiser. Comme l'affirme Michel Woch, la régie est «le domaine des mille et un détails qui semblent insignifiants, mais sont indispensables au travail de chacun».

Selon MALAFI, le Régisseur Général du festival travaille avant, pendant et après la production. Son travail consiste à veiller sur l'organisation matérielle, technique, logistique et administrative d'une production. Il cherche la perfection afin de s'assurer que les participants (techniciens, artistes, programmateurs, direction artistique etc.) fonctionnent dans les meilleures conditions.

Avant la production

Il est impérieux que le régisseur général planifie en amont et en aval les différentes faisabilités du projet qui vont déterminer sa réussite. Avant la projection, il étudie les fiches techniques de toutes les prestations (pour le cas d'un festival). Ceci lui permet de planifier les besoins en matière logistique. Il repère ainsi les prestations scéniques qui nécessitent une logistique particulière. Et en collaboration avec les programmateurs, il se charge du conducteur.

Le Régisseur Général travaille aussi avec différents partenaires (sécurité, co-producteurs, salle de spectacle... ), en conversation directe avec les particuliers ou autorités concernées.

Pendant la production

Avec l'aide de ses assistants ou/et stagiaires, il s'occupe des déplacements et placements des artistes, intervenants principaux de l'équipe technique. Il se rassure que tout vas bien dans les loges, à l'entrée, sur la scène, à la régie (cabine des régisseurs).

Il contrôle le son avec l'aide de régisseur son. Il fait la lumière avec l'aide de régisseur lumière. Le RG supervise les montés des artistes avec l'aide du régisseur plateau, les entrées du public avec l'aide du chargé de la billetterie...

«Ce n'est pas en deux jours avant la production, qu'on fait cette distribution. Le planning doit se faire à une semaine ou plus avant l'événement. Toutes ces actions permettent au RG d'entretenir son répertoire pour les prochaines productions», a indiqué NIAMBA MALAFI JLC.

Comment réussir son métier ?

A la fin, il est recommandé au régisseur général de tout remettre en l'ordre et remercier toute son équipe et les différents participants après la production.

Toutefois, Malafi Niamba donne quelques conseils pour ceux qui veulent s'engager dans le métier de régisseur général. Premièrement, l'artiste pense que c'est impossible de bien faire son travail de régisseur général dès lors que la personne est imposée par une équipe de gens qui se lavent dans la cuve de brasserie en plein festival. Pis encore, il est déconseillé de s'engager dans une organisation où les tâches sont dispatchées à une semaine de la tenue de l'événement (festival). Car, la fatalité est souvent de subir le stress de producteur ou directeur artistique.

Aussi bien que le pays n'a pas encore une politique pour diriger le secteur de la culture, il est difficile de définir la rémunération (salaire) d'un Régisseur Général en RDC. Ce qui est rationnel, il doit tout d'abord être passionné de son métier et l'assumer avec le cœur. «Ce travail exige beaucoup d'énergies sur plan physique, psycho-mental et de concentration», a-t-il conclu.

Rappelons que MALAFI NIAMBA J. Lumière Caillera est un jeune artiste congolais qui a fait ses études d'art dramatique à l'Institut national des Arts. A la fois metteur en scène et comédien, il est aussi Ambassadeur de bonne volonté pour la promotion de l'éducation des jeunes à travers les arts et culture. Etant expert -opérateur culturel, MALAFI a réussi à imposer ses festivals «Muinda na Molili» et «Mutu Buku» qui réunissent des jeunes en milieux périurbains et scolaires, à Kinshasa.