Congo-Kinshasa: Partis et sécurisation des élections - Tripartite - Henri Mova joue à l'apaisement !

Il sied, cependant, de signaler que l'introduction du seuil de représentativité de 1% a largement contribué à un travail de décantation et de tamisage ayant débouché sur un resserrement des rangs. Et, partant de cela, un éclaircissement de la scène politique congolaise. Une démarche qui conduit inévitablement à la survivance de plus aptes à emporter dans les mois qui viennent les suffrages populaires.

Henri Mova Sakanyi a, dans un premier temps, apporté des réponses aux questions que se pose l'opinion par une explication claire, limpide et détaillée sur la problématique du système des partis et la sécurisation des élections.

C'est, en effet, depuis le 5 juillet dernier que les travaux de la Tripartite CNSA-CENI-Gouvernement ont débuté et se poursuivent en commissions. Parmi les différentes interventions des membres du Gouvernement, le Vice-Premier Ministre de l'Intérieur et Sécurité n'a pas manqué à ses obligations.

