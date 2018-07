Togo: Ligue des Champions - AS Togo Port - Ayivi Ekuevi « On s'est bien comporté »

« Notre équipe est très jeune. Ils ont commencé par jouer le haut niveau cette année. La plupart du temps le porteur de balle a toujours la tête baissée alors qu'un milieu terrain joue toujours la tête haute et c'est le pied qui entre en contact avec le ballon, avant d'aller en Afrique du Sud, nous allons nous atteler à cela pour que ça ne se répète plus » a-t-il conclu.

« Vous savez que nous sommes à la 3è journée de la Ligue des Champions, et que nous avons perdu les deux premiers matchs. Cet après-midi, nous voulons montrer à tout le monde que le Togolais sait aussi bien joué. Nous avons aussi pris soin de visionner certains matchs de notre adversaire et c'est ce qui nous a permis de bien se comporter » a-t-il ajouté.

« D'entrée, nous avons vu les Sud-africains procédés par des passes longues et relançaient le ballon derrière le dos de la défense et voyant déjà leur jeu, j'ai repositionné mes joueurs qui ont fait un pressing haut sur l'adversaire et c'est ce qui nous a fallu cette victoire. J'ai vu que les deux équipes ont posé le ballon et ont bien joué » a-t-il dit en conférence de presse après le match.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.