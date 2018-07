Une tribune pour vulgariser les services de la Poste de Côte d'Ivoire. A l'initiative de ses hauts responsables, cette entreprise vient d'initier « Les rencontres de la Poste de Côte d'Ivoire », un cadre d'échanges avec des acteurs de la vie socio-économique.

Pour la 1ère édition, elle a rencontré, lundi dernier, dans un hôtel du Plateau, l'APBEF (Association des professionnels de banques et établissements financiers) et les professionnels du secteur des transports, autour du thème central : « La Poste de CI opérateur du service postal universel : Quels enjeux ? ».

Il s'agissait, pour la Poste de Côte d'Ivoire, de rappeler son rôle d'«opérateur unique des services postaux ». En filigrane, l'objectif étant de repositionner cette société d'Etat comme le partenaire privilégié des entreprises et des citoyens, à travers ses nouveaux produits et services.

« Dans sa nouvelle mission, notre structure a mis en place un nombre de produits et services. Les nouvelles technologies sont venues aider la Poste à se réinventer. Nous allons assurer la distribution de la presse.

Nous travaillons à développer des points relais presse », a révélé d'entrée M. Isaac-Gnamba, directeur général, précisant que c'est « une responsabilité importante » pour sa société. Selon lui, la Poste de Côte d'Ivoire a décidé d'être plus proche, avec l'appui de l'Etat, des populations et des entreprises, en proposant des services innovants.

Directeur réseau et développement commercial, M. Koné Siaka a présenté les offres de la Poste d'une part pour l'APBEF et d'autre part pour les transporteurs.

De son intervention, on retient pour la première population cible, cette société propose la qualification de leur base de données à partir des numéros de téléphone et l'attribution systématique de boîtes postales (BP) ; la création de BP en ligne via une interface web de la Poste de Côte d'Ivoire ; le courrier hybride (édition, mise sous pli, distribution, gestion du retour).

Pour les transporteurs et autres opérateurs du secteur, on note l'installation de machines à affranchir dans les gares de chaque transporteur pour la prise en charge du courrier et colis relevant du SPU ( Service postal universel) ; la possibilité d'utiliser le réseau comme prolongement des lignes pour couvrir les zones qu'ils ne desservent pas et aussi de s'appuyer sur le réseau postal pour la vente de tickets ou titres de transport.

Sans oublier le service postal international. DGA des Impôts, M. Cissé Aboubakary a indiqué que sa structure a confié à la Poste de Côte d'Ivoire la distribution des avis d'impôts fonciers. Et 96% de ces documents ont déjà été distribués cette année, grâce à cette collaboration.

Peu avant, M. Modibo Samaké, conseiller technique au ministère de l'Economie numérique et de la Poste, avait souligné que la Poste de Côte d'Ivoire entend s'affirmer comme un acteur de la modernisation de la vie et surtout qu'elle est le seul opérateur en Côte d'Ivoire en charge du SPU