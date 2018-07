Gabon: GABON/LBV - Causerie politique au quartier Cap Caravane.

Il estime également,toujours selon la Constitution gabonaise que "Le rôle du député n'est pas de construire les routes ou des écoles avec ses propres deniers." Le rôle du député est de voter les lois et notamment le budget. C'est l'action première pour améliorer le bien-être du peuple et créer les conditions du développement du pays. Au-delà, il contrôle l'action du Gouvernement.

"Notre pays se porte mal, car notre pays est dirigé par des personnes qui sont en incapacité de le faire. Dirigé par des personnes que le peuple n'a pas choisies, et qui sont au service de leurs propres intérêts au détriment du pays dénonce Jean-Gaspard Ntoutoume-Ayi ." Convaincu et déterminé, j'ai de nouveau rappelé que la voix des urnes est celle que nous, militant de l'Union Nationale (UN) et de la Coalition avons choisie. Dans le cadre des prochaines élections législatives, il est plus que primordial pour nous d'élire nos députés"poursuivra le militant de l'UN.

