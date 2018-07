"Eliminer le travail des enfants de la chaine de production du cacao dans nos pays n'est ni un slogan, ni une simple déclaration de principe. Il s'agit d'une responsabilité collective qui requiert un engagement fort et la détermination de tous les acteurs impliqués ».

La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a bien planté le décor hier, à l'ouverture de la 8ème réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture (Clccg), à Abidjan, au Sofitel hôtel ivoire. Cette rencontre qui concerne les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana (60% de la production mondiale), se tient pour la première fois en dehors des Etats-Unis.

Le thème retenu pour la rencontre d'Abidjan est : « Accélérer le rythme des progrès d'ici à 2020 et au-delà : Intensifier les bonnes pratiques pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana ». L'occasion pour la première dame ivoirienne, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance (Cns), de partager les acquis de son pays dans la lutte.

En plus du Cns, le président de la République, a-t-elle indiqué, a mis en place le Comité interministériel (Cim) de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Et, deux plans d'action (2012-2014 et 2015-2017) ont été élaborés à travers ces deux comités. Toute chose qui a permis « de mener de nombreuses actions dans les domaines de la prévention, de la protection et de la répression ».

Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, a poursuivi Dominique Ouattara, a rendu l'école obligatoire depuis septembre 2015. Ce qui contraint les parents à scolariser tous les enfants de 6 à 16 ans. A cet effet, des milliers de salles de classe et des infrastructures, s'estelle félicitée, ont été construites par le Gouvernement et ses partenaires.

« Cette mesure était très importante, car pour nous, un enfant à l'école est un enfant protégé de la menace d'exploitation », a-t-elle déclaré. Au plan régional, il y a eu aussi, a confié l'épouse du Chef de l'Etat ivoirien, le renforcement de la coopération bilatérale avec les pays frontaliers, pour lutter en amont contre la traite transfrontalière des enfants.

Et cela s'est matérialisé par la signature d'accords bilatéraux avec les premières dames du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Il y a également eu la Conférence des premières dames d'Afrique de l'ouest et du sahel à Abidjan, qui a réuni 17 pays, toujours autour du même sujet.

Dans le domaine de la protection, la fondation Children of Africa dont elle est la présidente, a pris l'initiative, a-t-elle confié, de construire trois maisons d'accueil. « Je suis heureuse de vous annoncer que la première d'entre elles, construite à Soubré, en zone cacaoyère, a été inaugurée le 7 juin 2018.

Les deux autres sont en cours de construction », a-t-elle annoncé. En ce qui concerne la répression, la Côte d'Ivoire, a fait savoir la présidente du Cns, s'est dotée d'une loi spécifique portant sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants.

« Celle-ci a déjà permis de condamner 93 auteurs de traite et d'exploitation d'enfants, et également de secourir 83 000 enfants victimes », a-t-elle révélé. La Côte d'Ivoire a également entrepris des démarches à Genève et Washington concernant les critères de dénombrements et de catégorisation des enfants des travailleurs.

Et au terme des discussions avec l'Organisation internationale du travail (Oit), le pays, à l'en croire, a adopté en juin 2017, une liste de travaux légers dits socialisants, autorisés aux enfants dont l'âge est compris entre 13 et 16 ans ; et une autre liste de travaux dits dangereux interdits aux enfants.

Des dispositions qui « permettront d'éviter tout amalgame entre les enfants des paysans, qui en dehors des heures d'école, apprennent auprès de leurs parents à pratiquer le métier de ceux-ci ; et les enfants qui sont réellement victimes de traite et d'exploitation ».