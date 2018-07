Cote d'Ivoire: Enseignement technique et formation professionnelle - Les grands chantiers réalisés par Mamadou Touré

L'Enseignement technique et la Formation professionnelle a trouvé progressivement ses repères. Et il n'est pas prétentieux d'affirmer que la question de l'inadéquation formation-emploi, un handicap pour l'insertion des apprenants dans le tissu socio-économique, a trouvé un début de solutions.

Ce, grâce aux différentes réformes engagées par l'ex-secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mamadou Touré. Au cours de la passation de charges avec la ministre Kandia Camara, désormais chargée de cet ordre d'enseignement, M. Touré a dressé le bilan de ses dix-huit mois passés à la tête de ce département.

Il a ainsi fait savoir que trois grands chantiers ont été ouverts pour mettre le dispositif à niveau. Il s'agit de la mise en œuvre de 11 réformes institutionnelles, de la réhabilitation et l'équipement partiels du dispositif existant et de la construction de nouvelles structures de formation professionnelle.

Concernant les réformes engagées, le ministre Mamadou Touré a relevé que relativement à l'implication des professionnels du secteur privé dans tout le processus de formation et de certification, le cadre de concertation avec le secteur privé et les chambres consulaires mis en place est fonctionnel. Les instances opérationnelles sont en cours d'installation, en concertation avec le secteur privé.

L'accordcadre de collaboration entre le secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et l'ARDCI a été révisé et adapté.

Il ne reste plus que les signatures. Il en est de même avec l'UVICOCI. Désormais, a-t-il poursuivi, tout doit se faire en concertation avec le secteur privé productif et les partenaires des collectivités territoriales. S'agissant de l'adaptation des programmes de formation en lien avec les branches professionnelles, 50 nouveaux programmes de formation ont été élaborés.

Ce, en partenariat avec les branches professionnelles. A cet effet, plusieurs encadreurs pédagogiques et enseignants de spécialité ont été formés à l'écriture des programmes.

De nouvelles filières conformes à la demande des entreprises ont été ouvertes dans les établissements de formation professionnelle, notamment en menuiserie, aluminium, énergie solaire et renouvelables, domotique, mécatronique.

Pour ce qui est de la nouvelle gouvernance des établissements de formation professionnelle, un avant-projet de décret est en cours d'enrôlement. Le démarrage de la phase expérimentale est prévu dès la rentrée de septembre 2018 dans huit établissements pilotes.

La généralisation à l'ensemble des structures de formation se fera à partir de 2020. Pour soutenir ce nouveau mode de gouvernance, une étude sur le modèle économique des établissements est en cours, avec l'appui de l'AFD. S'agissant du développement de la formation professionnelle par apprentissage, un comité interministériel de suivi-évaluation de l'apprentissage a été installé le 17 avril dernier. Il est fonctionnel.

Un avantprojet de décret relatif à la formation professionnelle par apprentissage a été élaboré avec l'ensemble des partenaires concernés. Son examen par le gouvernement est fixé pour fin juillet 2018. La phase expérimentale de cette importante réforme démarre en octobre 2018 dans quatre établissements pilote.

Pour la relance de la formation professionnelle continue, l'ancien secrétaire d'Etat, Mamadou Touré, a indiqué qu'une étude relative à la réforme du FDFP a été réalisée. Cette réforme met l'accent sur l'amélioration de l'accès à la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue et à l'élargissement de l'assiette fiscale, de sorte à atteindre un plus grand nombre d'entreprises et de salariés.

L'introduction des passerelles avec les autres Ordres d'Enseignement, notamment avec le cycle primaire n'a pas été exclue. A cet effet l'expérimentation des classes préparatoires au CAP, prévue sur la période 2017-2018, a démarré. L'expérimentation des classes préparatoires au CAP, prévue sur la période 2017-2019, a démarré dans 10 établissements pilotes et concerne 300 jeunes âgés de 13 à 15 ans. Et ce, au titre de l'année scolaire en cours.

La généralisation est prévue à partir de 2020 par sélection, voire par orientation. « Un vrai changement de paradigme, face à la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans qu'il nous faut construire » a affirmé le ministre Touré. Les examens et concours ainsi que la certifications des formations professionnelles ont également subi des changements.

Une réforme a été élaborée et sera soumise au Gouvernement en vue de son adoption dès l'année scolaire 2018- 2019. Elle permettra de réduire le nombre d'épreuves, passant de 968 à 606, soit 37,39%.

Et aussi la réduction du coût d'organisation des examens de 2,7 milliards FCFA à 1,9 milliards FCFA. Soit un gain financier d'environ 800 millions de FCFA, soit 30 %. Pour ce qui est du suivi de l'insertion professionnelle des formés, un dispositif a été mis en place en 2017.

Lequel a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Le taux d'insertion des diplômés des établissements publics, huit mois après l'obtention des diplômes en 2016, était de 14,43%. Ce taux est passé à 37,05 % en 2017 neuf mois après l'obtention des diplômes. La gestion des bourses a également subi une réforme sous Mamadou Touré. Un plan a été élaboré pour leur apurement jusqu'en 2020.

Un Système intégré de gestion des orientations et des bourses Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire est en cours de déploiement. A ce titre, cette réforme permettra de faire passer les passifs de 3 milliards à 2 milliards FCFA, avec un gain d'environ 700 millions de FCFA pour les nouvelles attributions dès l'année scolaire 2019- 2020.

Relativement aux réhabilitations des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, beaucoup a été fait. Les 73 structures publiques de formation professionnelle comprenant 60 établissements ; 10 Unités mobiles (UMF) ; 3 ateliers d'Application et de Production ( AAP) ont été réhabilitées.

Sur ce sujet, 25 structures dont 5 sont entièrement réhabilitées rééquipées et 20 en cours de réhabilitation. Tous ces travaux de réhabilitation, a rassuré le ministre, s'achèvent cette année. 48 structures restent à réhabiliter avec des financements à rechercher.

Au titre des nouvelles constructions sur la période 2016-2020, sur 36 nouveaux établissements de formation professionnelle à construire, 28 sont programmés au PND 2016- 2020.

A ce niveau, 25 nouveaux établissements ont des financements acquis à hauteur de 262 milliards FCFA dont 1 établissement achevé et livré (Centre Multisectoriel de Formation Professionnelle Mohammed VI de Yopougon) ; 04 établissements en cours de construction ; 20 établissements sont en phase de démarrage.

Et 11 nouveaux établissements ont les financements en cours de négociation. En tout cas, l'ancien secrétaire d'Etat a signifié que tous ces chantiers ont pu être réalisés grâce à l'appui de la coopération bilatérale et multilatérale.