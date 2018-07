Cote d'Ivoire: RHDP - Les 4 leçons du message du président Ouattara

Comme toujours, Alassane Ouattara, le tout premier président du RHDP, a parlé avec son cœur. Pendant 38 bonnes minutes, l'actuel chef de l'Etat a tenu le crachoir. Faisant fi du discours officiel qui a été rédigé pour la circonstance, Alassane Ouattara a, à nouveau, pris à témoin son auditoire, mais aussi l'ensemble des Ivoiriens, des amis des Ivoiriens et tous ceux qui s'intéressent aux choses ivoiriennes.

Sans faux fuyant, avec la franchise et la sincérité qu'on lui connait, le fils de Hadja Nabintou Cissé a articulé son message autour de trois grands axes : le rassemblement de tous les Ivoiriens, la paix et le développement et enfin le passage du témoin à une nouvelle génération.

Avant, Alassane Ouattara a rappelé la vision du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix HouphouëtBoigny : une vision de paix, de dialogue, de rassemblement.

« Nous savions et nous chérissions le fait que la vision du Président Houphouët est basée sur les valeurs d'union, de cohésion, de solidarité, de dialogue et de travail au service de la grandeur de notre pays », a indiqué d'entrée l'unique Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny.

C'est donc pour conserver ses valeurs que, a-t-il rappelé, il a été convenu de mettre en place depuis 2005 à Paris, le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) qui avait été annoncé pour mort-né. Rassemblement, le mot est lâché. Tout au long de son allocution, le président d'honneur du RDR a insisté sur cette notion.

A propos du parti unifié, Alassane Ouattara, s'est voulu très clair : « Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous devons rester ensemble. Nous devons préparer ensemble l'élection présidentielle de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser ».

Surtout a-t-il rappelé : « mon aîné le président Bédié et moi savons ce qu'ont coûté à la Côte d'Ivoire nos incompréhensions du passé. Cela ne doit plus se reproduire.

Nous devons être ensemble ». Plus rien, a-t-il poursuivi ne doit diviser les enfants d'Houphouët-Boigny au risque de faire le lit aux aventuriers qui n'attendent que cela. Comme l'enseigne un dicton : « la désunion des amis est l'espérance des ennemis ».

Contre vents et marées, pour lui, ce rassemblement doit se faire, avec tous les enfants d'HouphouëtBoigny. D'où sa détermination à poursuivre les consultations et surtout à ne pas fermer la porte du RHDP au PDCI et à Bédié. Le RHDP est un hommage au Président Félix Houphouët-Boigny Pourquoi cette main tendue ?

La réponse est toute simple. Le parti unifié RHDP est pour son président un gage de paix et de développement. Si la Côte d'Ivoire fait partie de l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, voire du monde, c'est parce que le pays est stable et Alassane Ouattara entend maintenir cet élan.

« Je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire continue dans la stabilité. Le RHDP est une grande force », a rassuré le président de la République. Cela doit se faire avec l'ensemble des enfants d'Houphouët-Boigny. « Si nous sommes ensemble, la Côte d'Ivoire est stabilisée pour des décennies et des décennies. Ceux qui veulent nous diviser, veulent diviser la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne l'accepterai pas.

Nous avons trop souffert de ces divisions. Nous avons trop souffert de ceux qui incitent à la division », a-t-il martelé. Avant encore et toujours d'insister sur sa volonté de créer le parti unifié qui immortalise le père fondateur. Pour lui, le RHDP vise à magnifier le Président Houphouët-Boigny, son œuvre pour la paix et le dialogue.

« Le Président Houphouët-Boigny nous a laissé un testament, l'union des fils et filles de notre beau pays. Il me disait : "après moi, c'est une équipe qui va gérer la Côte d'Ivoire" », a-t-il rappelé. Et la création du RHDP est l'expression achevée du plus grand hommage que la Côte d'Ivoire rend au Bélier de Yamoussoukro.

« Avec la création du RHDP, nous devenons ainsi, le seul pays dans lequel un parti politique porte le nom du père fondateur, père de l'indépendance. Est-ce qu'on peut rendre un meilleur hommage au Président Félix Houphouët-Boigny que d'appeler le RHDP, rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix ?», s'est-il interrogé.

Avant de répondre : « Houphouët devient immortel par le RHDP. Je tiens personnellement à cela. C'était un homme de vision, un homme de cœur, un homme qui aimait les Ivoiriens ». Des secrets qu'Alassane Ouattara veut partager avec la nouvelle génération en leur passant le flambeau.

« La France a aujourd'hui un président qui a 40 ans. Je n'ai pas dit que je suis trop vieux, mais cela donne à réfléchir. Le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans.

Le Premier ministre de Belgique a 38 ans », a-t-il rappelé. Mais tout cela doit se faire au sein du RHDP. Car, a-t-il terminé : « je suis confiant que de belles années attendent encore le RHDP, notre Parti »