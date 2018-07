Cote d'Ivoire/Maroc: Coupe de la conféderation - L' Asec Mimosas et le WAC au front

Retour aux affaires locales. A peine les lampions éteints sur la Coupe du monde 2018 en Russie que la Confédération africaine de football (CAF) reprend le cours normal de ses compétitions. Avec la troisième journée de la Coupe de la Confédération, le mercredi 18 juillet, au niveau des quatre groupes.

La Côte d'Ivoire sera donc de cette reprise avec ces deux représentants, l'Asec Mimosas et le Williamsville Athletic Club (WAC). Dans le groupe A, les Jaune et Noir accueillent au stade Félix Houphouët-Boigny, le Raja de Casablanca avec pour seul objectif d'empocher les trois points. Deuxième de son groupe après la deuxième journée, l'Asec Mimosas (une victoire et une défaite) se mettrait ainsi en pôle avant de se déplacer, le samedi 28 juillet en terre marocaine.

Une mission que les Mimos appréhendent avec beaucoup d'optimisme. Surtout qu'Amani Yao et ses hommes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

«Nous aurons une double confrontation avec le Raja. Nous devrons tout donner pour arracher les trois points du match chez nous, à l'aller, avant de nous rendre au Maroc pour obtenir au moins un point chez l'adversaire. Il est important pour nous de sortir de cette phase de poules pour accéder à l'étape de l'élimination directe qui sera une autre compétition.

Nous devons tout faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. J'ai confiance en mes joueurs», a dit l'entraineur mimos dans des propos rapportés par le site du club. L'Asec Mimosas se rapprocherait encore plus d'une des deux places qualificatives pour la phase à élimination directe en cas de succès. Et ce sera la mission d'Amani qui pourra compter sur tout son monde.

A commencer par le trio d'attaque (Fonsinho, Komlan Agbegniadan et Amed Touré). Dans l'entrejeu, le retour à la compétition de Diomandé Ahmed Hervé sera d'un apport non négligeable. C'est donc un groupe au grand complet qui devrait permettre aux Jaune et Noir de continuer à jouer les premiers rôles dans ce groupe A.

Dans le même temps, les Ghanéens d'Aduana Stars seront face aux Congolais de l'AS Vita Club. Les Congolais dominent ce groupe avec 4 points quand le champion ghanéen fait office de lanterne rouge (1 point). Le second ivoirien en lice est le WAC. Les Guêpes sont bien loties dans le groupe C avec une victoire et un nul.

Mais pour cette troisième journée, les Blanc et Rouge de Williamsville seront en déplacement au Nigeria dans l'Etat d'Aba pour y croiser la formation d'Enyimba FC. Le double vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF 2003 et 2004 se présente comme le véritable adversaire des Guêpes dans ce groupe C.

Ce qui confère une importance toute particulière à l'opposition du mercredi. Une performance au Nigeria leur ouvrirait en partie les portes de la phase à élimination directe. Les coéquipiers de Roland Zan Bi doivent donc s'appliquer à Aba avant la manche retour.

Surtout que derrière, le CARA de Brazzaville qui se déplace à Bamako ne cache pas son intention de déjouer les pronostics dans ce groupe.

Avec trois points, les Brazzavillois peuvent surprendre le Djoliba AC (1 point) à domicile. Une formation malienne sans compétition officielle depuis plusieurs mois.