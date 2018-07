Cote d'Ivoire: Accès à l'électricité pour tous - Ce qu'il faut savoir du Proderci

Améliorer l'accès des populations à l'électricité, faciliter des projets d'alimentation transfrontalières, satisfaire la demande future de raccordement de clients industriels et miniers, renforcer l'efficacité des infrastructures socio-économiques. C'est en substance ce qui a motivé le gouvernement ivoirien à mettre sur pied le Proderci dont le lancement a eu lieu le samedi dernier à Dabakala. Ce projet devrait impacter quatre millions de personnes.

D'un coût de 460 milliards de francs CFA, il va couvrir les zones NordEst, Centre-Nord, Centre-Ouest et Ouest, avec pour objectifs, la construction de 11 nouveaux postes haute tension, la réhabilitation et l'extension de 15 postes haute tension existants, la construction de 1685 km de lignes haute tension et la création de 41 nouveaux départs de 30 kv et de cinq nouveaux départs 15 kv à Bondoukou et Bouna.

C'est un projet qui vise aussi la réalisation de plus de 1 600 kilomètres de lignes de réseau de transports en énergie, l'extension, la réhabilitation de 26 postes de transformation et l'alimentation des zones rurales et périurbaines par une électricité abondante (24H/24).

Il s'agira à travers le Proderci de permet une plus grande fiabilité et une garantie de la continuité de service du réseau électrique, ainsi qu'une réduction des pertes techniques. En prime, une amélioration de la qualité de l'électricité, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'introduction des Énergies renouvelables notamment l'énergie solaire. In fine, favoriser le développement socio-économique.

Par cet ambitieux projet, le gouvernement ivoirien entend électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants avant 2018. Toute qui s'inscrit dans le programme de gouvernement du chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Déjà fin 2018, grâce à ce projet aura lieu la mise sous tension des postes de Sérébou et Bondoukou.

Tous les travaux liés au Proderci qui a une durée prévisionnelle de 43 mois (ils prennent fin en juillet 2020), seront exécutés par l'entreprise chinoise Sinomach. En effet le Proderci bénéficie d'un financement à 95% de la République populaire de Chine, à travers sa banque Eximbank Chine et de l'État de Côte d'Ivoire, à hauteur de 5%.

Pour rappel, au plan national, le taux de couverture devrait passer de 48% à 100% à la fin de la mise en œuvre du projet. En 2011, la production d'électricité qui était de 1931 mégawatts est passée à 2200 mégawatts en 2018 et atteindra en 2020 4000 mégawatts.