Libye: La lutte pour le contrôle du pétrole risque de saper le processus politique

Les Nations unies espèrent l'organisation d'élections présidentielle et législatives en… Plus »

Ghassan Salamé a fait savoir que le processus consultatif menée dans le cadre de la conférence nationale inclusive, sera suivi d'un rapport exhaustif contenant les recommandations pour sortir de la transition et faciliter la tenue des élections présidentielle et législatives.

Le chef de la Manul qui est revenu sur la nouvelle flambée de violences autour des infrastructures pétrolières à Ras Lanouf et As Sidra, Al-Hariga et Zouetina, a indiqué que ces événements ont "scindé le pays en intensifiant les divisions entre les institutions et les régions".

NEW YORK - Les luttes autour du croissant pétrolier en Libye pèsent sur la stabilité du pays et risque de saper le processus politique onusien, a indiqué lundi l'émissaire Ghassan Salamé qui évoque "une accalmie relative" menacée par les rivalités autour de la gestion des revenus pétroliers.

