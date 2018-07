Burkina Faso: L'armée démantèle plusieurs bases terroristes sur la bande transfrontalière nord

Le Chef d'Etat-Major Général des Armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue le professionnalisme et la détermination des troupes engagées qui opèrent dans le strict respect du Droit International Humanitaire et des Droits de l'Homme. Il exhorte par ailleurs les populations à soutenir les Forces Armées Nationales dans leurs missions de protection des personnes et des biens. »

Après vérification, soixante (60) d'entre eux ont été transférés aux services d'investigation de la Gendarmerie et les autres ont été relâchés. En plus de ces interpellations, les opérations ont permis la saisie de nombreux artifices (explosifs, batteries, fils électriques) entrant dans la confection d'engins explosifs improvisés, ainsi que des produits de contrebande.

