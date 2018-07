C'est fait. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est devenu un parti… Plus »

D'un cout total de plus de dix huit millions, ce don est composé de riz, d'huile, d'eau minérale, de pates alimentaire, de matelas, de nattes etc. Un acte de solidarité saluée par les familles sinistrées.

Nous ne pouvons pas remplacer ce que vous avez perdu mais nous sommes venus symboliquement vous apporter cet appui et soulager nos frères et sœurs qui ont presque tout perdu » a indiqué le Professeur Kouamé N'Guessan.

Bingerville fort heureusement n'a subi aucune perte en vie humaine mais enregistre d'importants dégâts matériels : maisons inondées, maisons partiellement détruites ou totalement détruites. Un réconfort qui s'est donc traduit en acte par un important don en vivres et non vivres.

Ainsi, après Attecoubé, Cocody et Guiberoua,Tiassalé, N'douci, Yopougon et Aboisso, quelques 731 familles résidents dans la commune Bingerville viennent de recevoir le réconfort de l'Etat.

