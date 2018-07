Afrique: Électrification du continent - Une urgence et une opportunité

C'est fait. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est devenu un parti… Plus »

Le premier Marché de l'énergie en Afrique s'est fixé pour missions, selon le vice-président de la Bad en charge de l'électricité, énergie, climat et croissance verte, Amadou Hott, de mettre en place « une coalition forte » impliquant secteur public et privé ainsi que les Partenaires techniques et financiers (Ptf), afin de coordonner sur le continent toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de l'industrie énergétique.

L'électrification du continent, soutiennent les observateurs, pourrait offrir « de nouvelles perspectives » aux entreprises opérant en Afrique et profiter dans le même temps à l'économie mondiale. Pour eux, si la croissance des pays africains passe de 5% à 15% par an, elle accroîtrait celle de l'Europe de 2%, selon la fondation Energies pour l'Afrique qui vise à électrifier l'Afrique en 10 ans.

En lançant cette initiative, pour les dirigeants de la banque, l'électrification de l'Afrique (1,2 milliard d'habitants) dont plus de la moitié n'y a toujours pas accès demeure « une urgence » pour sortir le continent de l'obscurité, mais également « une opportunité » pour accélérer son développement économique et social.

Cet important rendez-vous a réuni plus de 300 experts en énergie et développement pour discuter de l'avenir des industries énergétiques sur le continent.

Les 5 et 6 juillet, le groupe de la Banque africaine de développement (Bad) et ses partenaires lançaient à Abidjan le tout premier Marché de l'énergie en Afrique (Africa energy market place (Aemp)).

