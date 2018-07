Le monde des affaires du Mali est sur le toit des managers africains à travers Monsieur Babaly Ba, directeur général de la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) qui vient de remporter l'Oscar des Oscars à l'occasion du 32ème Gala des Managers Africains. C'était le samedi 7 juillet dernier à Paris.

« Un prix exceptionnel pour récompenser le parcours exceptionnel d'un homme qui a marqué et impressionné le monde des affaires en hissant la BMS-SA », a magnifié Monsieur Sidi Abdallah Sy, Président fondateur du Cima.

Le trophée est le couronnement d'un parcours personnel de plus de trois décennies dans le secteur bancaire et financier au Mali et dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.

A l'origine, la mission principale de la BMS était d'apporter une contribution significative dans la lutte contre la pauvreté en favorisant l'accès des couches défavorisées de la population aux services financiers via le refinancement des structures décentralisées (SFD) d'une part, et en promouvant la création d'emplois par un appui aux petites et moyennes entreprises(PME), d'autre part.

Ainsi, en 2002 commença l'aventure BMS, et sous la gouvernance des plus hautes autorités, Babaly Ba la porta sur les fonts baptismaux avant d'être investi de la mission de la diriger.

Pour rappel, le trophée, l'oscar des oscars, est le plus prestigieux des titres honorifiques du conseil international des Managers Africains(CIMA).

Ledit prix qui a été attribué samedi 7 juillet dernier, est une reconnaissance ainsi faite par le CIMA des efforts déployés par la BMS-SA dans le contexte extrêmement difficile que connait le Mali.