Togo: Le CACIT ouvre des Cours d'été sur les droits humains, la bonne gouvernance et la démocratie

Défense des droits humains et lutter contre l'impunité au Togo, ce sont là entre autres missions du CACIT (Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo).

Ce collectif continue donc dans ce sens de multiplier les initiatives qui permettront que la garantie des droits humains soit chose effective au Togo.

Ainsi, en prélude à l'Université Itinérante du Mande qui aura lieu en 2019, le Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT) organise du 21 au 25 Août 2018, les Cours d'été axés sur les droits humains, la bonne gouvernance et la démocratie.

Premier du genre, ces Cours d'Eté 2018 qui se tiendra dans les locaux du CACIT, d'après les responsables du CACIT permettront de décortiquer des sous thèmes tels que « Comment faire une planification et une budgétisation communale sensible aux droits humains et au genre ? », « Atelier d'écriture : Comment rendre compte et se faire entendre ? », « L'impôt, le Citoyen et l'Etat », « Gouvernance, responsabilité et lutte contre la corruption », « Le pouvoir citoyen dans la cité ».

Comment y prendre part ? A cette question, la réponse du CACIT est toute simple, « toute personne ayant un intérêt pour ces thématiques et souhaitant renforcer ses capacités ou acquérir de nouvelles connaissances est priée de faire acte de candidature via les canaux mis à disposition (se rendre au siège du CACIT, au 269 Boulevard Haho, non loin de l'Eglise Notre Dame du Liban, Hédzranawoé, Lomé, ou remplir et envoyer à l'adresse cacitcommunication@gmail.com, un formulaire de candidature à retirer au siège du CACIT ou à télécharger sur le www.cacit.org, et un Curriculum Vitae de l'intéressé, au plus tard le 10 Août 2018. Et après sélection, le candidat devra payer un montant de 5 000 F CFA à titre de frais de participation.