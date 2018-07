Togo: Vers un retour négocié de Tikpi Atchadam au Togo ?

Mais en attendant que ces démarches n'aboutissent, en exil politique au Ghana depuis déjà plusieurs mois, Tikpi Atchadam, n'est plus, d'après des sources qui lui sont proches, dans la ville de Tema, où il logeait autrefois dans une villa mise à sa disposition par un ami, mais réside désormais dans une résidence plus huppée à East Legon, en plein capitale Accra.

On peut comprendre ces différentes implications pour un retour négocié du président du PNP au Togo, dans la mesure où, certaines sources bien introduites près des autorités togolaises renseignent qu'il est accusé de « troubles à l'ordre et d'incitation à la haine » et que dans ces conditions, un retour au pays ne saurait se faire sans imposition de« conditions spéciales »

Outre les deux facilitateurs, il est dit que cette évidence d'un retour de l'opposant au régime de Faure Gnassingbé a été l'objet de discussion entre le chef de l'Etat togolais et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, au mois de Juin dernier, lors d'une visite effectuée par le président togolais et président en exercice de la CEDEAO.

