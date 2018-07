La cérémonie de lancement des travaux du processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement post-CREDD et de l'étude prospective «Mali 2040» s'est déroulée lundi dernier à Bamako. Elle était présidée par le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé.

On y notait la présence d'autres membres du gouvernement, du chef de file des partenaires techniques et financiers, Jolke Oppewal, des responsables des organisations de la société civile, du secteur privé et des collectivités territoriales, des directeurs des services centraux, organismes publics et services techniques régionaux.

Dans son allocution, le ministre de l'Economie et des Finances a souligné l'importance de ce lancement. « Cet évènement est d'une grande importance pour notre pays, car il déterminera, par la suite, le cadre d'orientation et de conduite de l'action des autorités publiques dans la gestion du développement à moyen et long termes de notre pays » a fait savoir Dr Boubou Cissé.

En effet, le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) arrive à son terme le 31 décembre 2018.

La mise en œuvre de cette stratégie a permis d'enregistrer des résultats jugés globalement satisfaisants. Ainsi, le taux de croissance du produit intérieur brute (PIB) s'est établi à 5,8% en 2016 et à 5,3% en 2017, après avoir été de 6,0% en 2015 et 7,0% en 2014, a-t-il a rappelé.

Quant aux perspectives pour l'année 2018, elles restent favorables dans le prolongement des deux premières années du CREDD avec une croissance robuste prévue de 5, %, a indiqué Dr. Boubou Cissé.