Afrique du Sud: Commémorant les 100 ans de la naissance de Mandela, l'ONU appelle à continuer le combat contre la pauvreté

Pour le chef de l'ONU, le centenaire de la naissance de Nelson Mandela est l'occasion pour les Etats membres et les citoyens du monde entier d'honorer leurs engagements en faveur d'un monde meilleur. « Créer ce monde meilleur est le travail - et même le devoir - de notre organisation », a-t-il dit.

« C'est pourquoi notre organisation a travaillé pour mettre fin à l'apartheid et pourquoi nous promouvons la paix, les droits de l'homme et le développement pour tous les peuples du monde », a souligné M. Guterres.

Le Secrétaire général a rappelé que l'ONU a été fondée sur « la promesse de mettre fin au fléau de la guerre et de construire un monde fondé sur les droits de l'homme fondamentaux où les peuples peuvent jouir du progrès social dans une plus grande liberté ».

« C'est ce sens du devoir envers les autres qui a poussé Nelson Mandela à risquer sa vie pour la justice. Il a affronté ses oppresseurs devant le tribunal, sachant qu'ils avaient le pouvoir de vie et de mort, et il a refusé de reculer », a rappelé M. Guterres qui a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Madiba.

Chaque année, la Journée internationale Nelson Mandela est l'occasion de revenir sur l'héritage du militant sud-africain et en particulier son appel à la solidarité et au service.

« Madiba nous a montré que ce ne sont pas seulement des paroles ou des idéaux vagues, mais des actions concrètes que nous pouvons tous prendre », a ajouté M. Guterres. « Nous pouvons tous être humbles et respectueux, nous pouvons tous pardonner, nous pouvons tous œuvrer à rendre le monde plus pacifique ».

« Aujourd'hui, et chaque Journée (internationale Nelson) Mandela, nous honorons la mémoire de Madiba en appelant les gens du monde entier à faire la différence », », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors d'un événement commémorant le centenaire de M. Mandela au siège de l'ONU à New York.

