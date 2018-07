Madagascar: Lutte contre les fraudes fiscales - La DGI et le SAMIFIN s'associent

Le SAMIFIN rejoint ainsi les organismes qui appuient la DGI pour atteindre ses objectifs de lutte contre les fraudes et d'amélioration des recettes fiscales. En effet, « cette collaboration contribue considérablement à l'atteinte des objectifs respectifs des deux entités dans le sens où ,des suspicions de fraudes fiscales sont systématiquement enregistrées dans chaque rapport d'analyse d'opération suspecte élaboré par le SAMIFIN ». Une collaboration indispensable en somme quand on sait que les fraudes fiscales sont désignées comme étant l'infraction sous-jacente, dont les montants s'élèvent selon le rapport du SAMIFIN à 53 milliards ariary, soit 16,7 millions de dollars.

La preuve, le montant des recettes fiscales tirées à partir des investigations du SAMIFIN se monte à huit milliards d'ariary. En somme, la convention d'hier est destinée, avant tout, à renforcer cette collaboration. A travers cette convention, la DGI assure de mieux en mieux sa mission de mobilisation efficace et efficiente des ressources fiscales. « Nous recherchons tous les moyens pour lutter contre toute forme de fraudes et d'évasion fiscale, afin d'asseoir l'égalité de tous devant l'impôt, et de minimiser les manques à gagner de l'Etat en matière de recettes fiscales » a notamment déclaré le DGI Razafindrakoto Louri Garisse qui a signé la convention avec le DG du SAMIFIN, Lamina Boto Tsara Dia.

Après l'Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC), c'est au tour du Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiambola (SAMIFIN) de signer une convention de partenariat avec la Direction Générale des Impôts (DGI). Une convention destinée bien évidemment à améliorer le volume des recettes fiscales, à travers une lutte plus efficace contre les fraudes de tout genre. En fait, la collaboration entre le SAMIFIN et la DGI ne date pas d'hier.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

