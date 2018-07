Madagascar: Photographie - Meja Miangola, diplômée de MJM Graphic Design Paris !

Un pas de plus pour la photographe ! Miangola vient d'obtenir son Certificat Supérieur de Formation Professionnelle en Photographie avec une mention spéciale du jury pour sa série de portrait « cosplay ».

Petite Miangola est devenue grande ! Trois ans après son intégration au MJM Graphic Design Paris (L'École des Métiers de l'Image et du Design), elle est diplômée ! La jeune photographe vient de recevoir son Certificat Supérieur de Formation Professionnelle en Photographie. Pour l'obtention de son diplôme, la jeune femme a présenté son book, comprenant ses travaux personnels et ceux effectués lors des workshops durant l'année académique, devant un parterre de jury professionnels. « J'ai pris le risque de présenter un thème qui correspondait plus à ma personnalité. J'ai choisi le 'cosplay'. Le but est de jouer le rôle d'un personnage (film, manga, jeu vidéo, dessin animé... ) en lui ressemblant le plus possible, tant dans la physique que dans l'attitude.

J'ai donc divisé ce thème en deux parties : un reportage qui montre l'envers du décor du 'cosplay', et une série de portraits avec les cosplayeurs dont le but était de recréer l'univers adéquat à chaque personnage choisi. La réalisation de ce projet m'avait pris une année entière, en commençant par rechercher de bons cosplayers. Je ne cherchais pas uniquement des passionnés qui ont réussi à concevoir et à coudre de bons costumes. Je voulais vraiment trouver des personnes qui avaient une ressemblance physique aux personnages qu'elles aimeraient incarner. Après leur avoir présenté mon projet, j'ai commencé par me rendre chez eux, prendre leurs ateliers respectifs en photo, avant de nous rendre sur le lieu qu'on avait choisi ensemble pour réaliser leurs portraits ». Ce travail lui a permis d'obtenir son diplôme en photographie (Certificat Professionnel en Photographie) avec une mention spéciale du jury pour la série de portrait 'cosplay'. La sortie de promotion aura lieu en Septembre 2018.

Passionnée. Elle a capté le virus de la photographie très tôt, grâce à son père, Ndranto, qui est également un grand passionné. « Après mes études supérieures en Communication et Journalisme, à Madagascar en 2012, avec un mémoire de fin d'étude accès sur le photojournalisme, j'ai décidé d'approfondir un peu plus la photographie. Pour cela, j'ai effectué des stages, des formations, des concours photos qui ont été pour moi de bons bagages pour intégrer finalement MJM Graphic Design Paris (L'École des Métiers de l'Image et du Design) en 2015.

Ces trois années passées à étudier chaque jour la photographie, étaient tout simplement magiques. Grâce à cette école, j'ai pu acquérir des connaissances plus académiques, renouer contact avec la photographie argentique. Je me souviens encore du jour où j'ai développé moi-même ma première pellicule pendant le cours de Labo. J'étais à la fois aux anges et nostalgique, en me remémorant les bons moments où j'observais mon père et ses confrères dans leur labo. Mais surtout, j'ai eu l'opportunité d'avoir comme enseignants et intervenants des professionnels dans le domaine.

Un de mes plus beaux souvenirs durant ces trois années était celui, par le biais de mon prof de reportage en 2e année, d'avoir pu être photographe lors de quelques défilés lors de la Paris Fashion Week de 2017. Une belle expérience que je n'oublierai jamais ». Actuellement, Meja Miangola termine son alternance en tant qu'apprentie photographe au sein du Studio Gutenberg Networks jusqu'en septembre. « Pour ce qui en est des projets à venir, il y en a pas mal, mais comme je le dis toujours, je ne préfère pas trop me prononcer tant qu'ils ne seront pas accomplis pour mieux les savourer le moment venu.

Avoir mon diplôme en photographie est aujourd'hui un rêve de gamine qui vient de se réaliser. Je ne remercierais jamais assez mes parents de m'avoir donné cette opportunité, et également mon mari, Miary Mathieu, qui m'a été d'une aide précieuse pour la réalisation de mon book et de partager avec moi au quotidien, cette belle aventure qu'est la photographie». En tout cas, on lui souhaite le meilleur !