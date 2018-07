Madagascar: Lions club - Visite officielle du nouveau gouverneur de District

Arrivée sur le sol malgache, hier, du nouveau gouverneur du District 417 du Lions club, Louis Emmanuel NG CHEONG TIN et de son épouse pour une visite officielle à Madagascar. Un déplacement entrant dans le cadre de la série de visites officielles aux clubs qu'il effectue en ce moment, et qui prendra fin le 3 août.

Il rendra visite à la plupart des clubs d'Antananarivo et également à ceux des provinces. Parmi les objectifs majeurs de ces visites figurent entre autres, l'assurance que « les clubs Lions fonctionnent de manière harmonieuse et efficace, conformément aux règles de l'association » et que chaque club « réalise régulièrement des actions humanitaires utiles, promeut la croissance de l'effectif... ».

Changements et défis. Cette nouvelle année est pour Madagascar et les îles sœurs de l'Océan Indien, l'année de tous les changements, car outre le fait d'avoir pour la première fois une femme à la tête du Lions club International, le District s'est également séparé du district multiple 403 de l'Afrique pour devenir le tout jeune District simple 417 regroupant les îles sœurs de l'Océan Indien à savoir, Maurice, Mayotte, la Réunion, les Iles Rodrigues et Djibouti. Année de tous les défis, l'année 2018-2019 verra la continuité des actions pérennes que sont la vue, l'environnement et la lutte contre la faim, mais également de nouveaux champs de bataille à travers la lutte contre le diabète et le cancer infantile.