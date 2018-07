Madagascar: Kristel Irony tour bat son plein

Kristel n'a pas encore fini de faire parler de lui ! Le groupe sera en tournée sur la scène internationale jusqu'au mois de novembre.

En une année, le groupe de pop rock Kristel a réussi à se hisser dans le monde du show-business. Enchaînant les scènes à l'internationale, la bande à Christelle compte une quinzaine de dates à l'international. Prochainement, le groupe sera à l'affiche de Mo'zaic festival, les Nuits du Sud, le Petit Bain hors les Murs, Sfinks Festivals, Musique d'ici & d'ailleurs et bien d'autres.

Star. À ses débuts, Christelle Ratri était à peine plus grande que sa guitare basse. Aujourd'hui, la jeune femme confirmée se retrouve désormais à arpenter les scènes internationales avec son groupe, Kristel. Si ces trois derniers mois, ils ont été plus qu'actifs avec pas moins de dix dates de concert au compteur, aujourd'hui, le trio travaille toujours sur de nouveaux morceaux avec des professionnels du métier. Pour Gilles Lejambles, directeur du festival Libertalia qui a vu l'apparition du trio, «le succès de Kristel marque un tournant dans le monde de la musique actuelle malagasy».

Et d'enchaîner : «Les professionnels ont validé unanimement l'émergence de Kristel. Les professionnels adhèrent, et ils travaillent actuellement la communication sur les clients en Europe et ailleurs».Auparavant bassiste de Mafonja puis de Silo, Christelle a choisi de monter son propre groupe en 2016 avec son frère Benkheli et son mari Andry Sylvano. En développement avec Libertalia-Music Records, Kristel a été la révélation du festival Libertalia 2017 où ,le groupe a fait l'unanimité des professionnels. Depuis, le groupe Christelle Ratri est devenu Kristel. Les résidences de création, de coaching et les répétitions s'enchaînent alors, et le niveau de performance de Kristel progresse de concert en concert. Kristel n'a pas encore fini de faire parler de lui, autant sur la scène nationale qu'internationale !