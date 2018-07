Madagascar: Corruption à l'Assemblée nationale - Sept députés menacés d'arrestation

Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) poursuit les investigations concernant l'affaire de corruption de haut niveau lors de l'adoption des lois électorales à l'Assemblée nationale.

En marge de la cérémonie de signature de convention entre cet organe indépendant en charge de la lutte contre la corruption et le « Sampana Fivondronana Laika » au sein de l'Eglise Protestante Réformée (SFL-FJKM) qui a eu lieu hier au Restaurant Le Pavé Antaninarenina, le directeur général du Bianco, Jean Louis Andriamifidy a déclaré que l'enquête suit son cours. Des parlementaires pro-régime dont les noms figurent parmi les 79 députés qui ont voté ces lois, ont déjà été auditionnés par l'équipe en charge des investigations au sein du Bianco.

Au total, 16 députés ont été convoqués pour enquête. A entendre les explications du locataire de la Villa La Piscine, sept d'entre eux ne se sont pas présentés à Ambohibao. Les députés pro-« Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » continuent donc de défier le Bureau Indépendant Anti-Corruption. Et ce, même si le régime Rajaonarimampianina n'est plus en position de force, et semble fragilisé après la décision de la Haute Cour Constitutionnelle qui a proposé une élection anticipée, et la mise en place d'un gouvernement de consensus, suite à la requête en déchéance du président de la République.

Mandat d'arrêt. De son côté, Ambohibao refuse de faire machine arrière. Selon Jean Louis Andriamifidy, une deuxième convocation sera envoyée à l'endroit des sept députés récalcitrants cette semaine ou à la semaine prochaine. S'ils continuent de l'ignorer, le Bianco enclenchera la vitesse supérieure. Ils feront l'objet d'un mandat d'arrêt et les agents du Bianco procèderont à leur arrestation. Sept députés pro-régime risquent donc de subir le même sort que la patronne de l'hôtel « A&C », Claudine Razaimamonjy, arrêtée au palais des Sports de Mahamasina après avoir ignoré deux convocations du Bianco. Le Directeur général du Bianco estime en effet que « si ces parlementaires n'ont rien à se reprocher, ils devraient répondre à la convocation pour apporter leur version des faits ».

Selon le numéro Un de l'organe responsable de la lutte contre la corruption, l'enquête concernant cette affaire peut prendre des mois. C'est normal puisque plusieurs dizaines de personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans ce dossier. Par ailleurs, d'après ses explications, d'autres députés pourraient aussi être convoqués au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. Mis à part les députés membres du groupe parlementaire HVM, de nombreux élus indépendants, ainsi que ceux issus du MAPAR 2 et 3, des VPM/MMM et des parlementaires élus sous les couleurs du TIM ont également participé au conclave à l'hôtel Le Paon d'Or durant le week-end pascale qui a précédé le vote des lois électorales à l'Assemblée nationale.

Vidéo. Hier, Jean Louis Andriamifidy a laissé entendre que, d'après les investigations réalisées jusqu'ici, l'existence de corruption autour de l'adoption de ces textes électoraux peut être avérée. La procédure étant encore en cours, le patron du Bianco s'est défendu de se prononcer sur les détails. Secret de l'enquête oblige. L'on sait juste que les enquêteurs d'Ambohibao ont pris en considération la vidéo montrant quelques députés en train de se distribuer de l'argent dans une chambre. A l'époque, les parlementaires HVM ont expliqué que cette vidéo a été tournée en 2016 et non en 2018. Pour le DG du Bianco, « peu importe si elle a été prise en 2016 ou en 2018. L'essentiel c'est que cette vidéo montre des faits de corruption. Une vérification est donc de rigueur ». La question est également de savoir, qu'en est-il du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana et des autres membres de son gouvernement qui ont également été aperçus au Paon d'Or Ivato lors de ce conclave ? Histoire à suivre.