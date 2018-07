Madagascar: JIRAMA-BIANCO - Elaboration d'un plan d'action anti-corruption

La JIRAMA, représentée par son PCA, Hyacinthe Befeno Todimanana, et le BIANCO, représenté par son directeur général, Jean Louis Andriamifidy, viennent de signer une convention de partenariat hier à Ambohibao.

L'objectif consiste à entamer une franche collaboration entre les deux parties dans la lutte contre la corruption tout en promouvant une attitude proactive et intolérante ,vis-à-vis de la corruption et en cernant les risques liés aux défaillances du système et des procédures. Ainsi, le BIANCO va accompagner cette société nationale de production d'eau et d'électricité à élaborer un plan d'action anti-corruption.

Cela consiste en premier lieu à former et à sensibiliser les agents de la JIRAMA en matière de lutte contre la corruption. Le BIANCO l'accompagne également à la mise en œuvre des recommandations issues des travaux d'analyses du système et des procédures, tout en proposant des recommandations nécessaires pour éliminer les opportunités de corruption.

De son côté, la JIRAMA, entreprendra des activités d'éducation et de communication en matière de lutte contre la corruption envers son personnel. Elle assurera également la facilitation de la collecte des données nécessaires à l'analyse des risques, liés à la corruption et aux opérations d'investigation.