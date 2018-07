Madagascar: Festival des Baleines - Education environnementale pour des groupes d'enfants invités

Pour cette édition du Festival des Baleines, la STAR prend en charge les frais pour 100 élèves, relatifs aux activités, ateliers, animations autour du recyclage des déchets plastiques pour le projet « Un enfant, une baleine ». En parallèle, ces élèves sont également dotés de kits scolaires. « Il est toujours important pour la STAR de prendre part aux actions visant à la protection de l'environnement. Pour cette action, il nous a semblé encore plus évident d'appuyer le projet car les enfants sont au cœur des activités. Nous espérons ainsi que les actions entreprises aujourd'hui seront des bases solides pour que nos jeunes puissent adopter des comportements responsables et durables dans le futur », a affirmé Anna Rabary, secrétaire générale de la STAR.

La STAR est partenaire du festival pour cette année, et a également tenu à accompagner l'évènement par une démarche responsable et sociale », ont indiqué les représentants de la STAR. En effet, la migration des baleines vers les eaux chaudes donne lieu à des activités diverses, dont le développement du tourisme à travers le Festival à Sainte-Marie qui est cette année à sa 4e édition. Cette fois, l'écotourisme était à l'honneur lors de l'événement. Selon ses promoteurs, le projet « Un enfant, une baleine », réalisé en collaboration avec l'association « Drôles de Dames », vise à sensibiliser les jeunes à l'environnement, au développement durable dans une perspective de préservation.

