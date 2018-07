Tunisie: La situation dégénère

De nos jours, le gouvernorat de Kairouan est considéré parmi les régions qui souffrent de problèmes au niveau de la distribution de l'eau potable, et ce, à cause de la dispersion des habitations, d'une faible pluviométrie, d'absence de raccordement au réseau de la Sonede, de forages de puits anarchiques, de rupture des vannes et canalisations de la Sonede dans le but d'avoir gratuitement de l'eau potable et de la lenteur des travaux entrepris pour renouveler les conduites vétustes.

En outre, beaucoup de groupements hydrauliques connaissent des difficultés à cause de non-paiement des factures et de raccordement anarchique aux réseaux hydrauliques. De ce fait, il y a eu une aggravation de l'endettement des groupements, dont certains ont abandonné les travaux de maintenance et sont dans l'incapacité de régler les montants de l'énergie et de l'achat de l'eau.

Une stratégie complémentaire

Face à cette situation critique aggravée par les coupures quotidiennes de l'eau, une stratégie complémentaire dans les milieux urbain et rural a été mise en place par le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques, dont la programmation de plusieurs interventions au niveau de l'aménagement des systèmes hydrauliques et du renforcement des ressources hydrauliques à travers le forage de nouveaux puits, la mise en place de canaux d'adduction ainsi que la distribution et l'équipement d'ouvrages hydrauliques supplémentaires.

De son côté, la Sonede a mis en place un programme d'entretien des réseaux de transfert et de distribution des eaux et a mobilisé des équipes techniques spécialisées pour garantir la rapidité et l'efficacité des interventions en cas de pannes imprévues et le suivi quotidien des niveaux de remplissage des réservoirs en eau potable pour un approvisionnement optimal des clients.

D'ailleurs, beaucoup de projets hydrauliques ont été réalisés jusque-là, dont l'édification de 3 grands barrages de 74 lacs collinaires, de 30 barrages collinaires, de 12.500 puits de surface, de 850 forages et de 58.000 ha de périmètres irrigués.

En outre, le gouvernorat, le Crda et la Sonede organisent, en été, des campagnes de lutte contre la soif pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable dans les douars les plus reculés, tout en accélérant le rythme d'exécution des programmes d'adduction d'eau potable. Malheureusement, on constate dans plusieurs villages l'existence d'opposants populaires aux travaux de projets d'extension du réseau de la Sonede et qui revendiquent la priorité du raccordement de leurs zones d'habitation à la desserte d'eau potable. Cela sans oublier le chantage de certains propriétaires qui exigent beaucoup d'argent pour permettre la traversée de conduites de la Sonede de leurs terrains.

D'autres refusent la mise de conduites en amiante-ciment, un mode de desserte vétuste, et exigent des conduites, en polyéthylène ne risquant pas d'être bouchées par le calcaire.

A côté de cela, la desserte à travers les associations hydriques pose souvent des difficultés énormes puisqu'il suffit qu'un associé n'a pas les moyens de régler sa quote-part dans les frais de consommation pour que les vannes soient toutes coupées et tout un village soit mis à sec.

Il va sans dire que ces perturbations ne font que priver tant de familles et de foyers de quoi assouvir leur soif ardente pendant des semaines où le mercure affiche des pics caniculaires.

D'un autre côté, on note un nombre très important de contrevenants utilisant l'eau potable non seulement pour leurs différents besoins quotidiens mais aussi pour l'irrigation de leurs parcelles agricoles alors que d'autres villageois sont assoiffés.

C'est pourquoi des ONG et la Sonede organisent souvent des campagnes de lutte contre le raccordement anarchique au réseau de la Sonede. Ensuite, on encourage les citoyens à rationaliser leur consommation d'eau en se contentant du minimum et en évitant certaines pratiques de gaspillage d'eau, tout en se dotant chez eux de «majel» leur permettant d'être indépendants en cas de pénurie d'eau prolongée ou de courte durée.

Témoignages

Récemment, nous nous sommes rendus dans plusieurs douars situés dans les délégations d'El Ala, de Chrarda, de Chebikha, de Hajeb El Ayoun et de Haffouz, confrontés à des problèmes de soif et d'hygiène et dont les habitants organisent quotidiennement des sit-in pour revendiquer l'approvisionnement régulier de leurs zones marginalisées, se déclarant lassés des promesses non tenues et de la lenteur des travaux pour augmenter le débit de l'eau et de la défectuosité de certains systèmes de pompage qui tombent souvent en panne. En outre, les villageois sont fatigués de faire le pied de grue devant les tracteurs-citernes pour remplir leurs bidons ou parcourir plusieurs kilomètres sous une température frôlant les 47 degrés pour s'approvisionner d'une source polluée.

A Aïn Majoun Hdaya (délégation de Hajeb El Ayoun), habitée par 200 villageois, nous avons vu des familles entières, y compris des enfants âgés de 7 à 10 ans, dans de longues files d'attente pour remplir leurs bidons d'un forage situé à 3 km de chez eux... Ridha Sbaï, 55 ans, nous explique que leur zone est privée d'eau car elle est située à un niveau plus haut que le reste de tout le village. Et bien que l'Etat ait placé de nouvelles canalisations et des motopompes pour régler ce problème mais rien n'a été fait jusqu'à présent.

Dans la zone de Khorj (délégation de Chrarda), Khadija Dhifaoui, mère de 8 enfants, âgée de 47 ans, mais paraît en avoir 60, va chercher tous les jours deux bidons d'eau sur son dos d'une source située à 4 km pour le ménage et la cuisine. Et comme son mari travaille au Sahel et que ses enfants sont scolarisés c'est elle qui s'occupe de toutes les tâches pénibles : «Il m'arrive de rencontrer des délinquants ou des animaux sauvages, et chaque fois c'est un cauchemar, Dieu comme c'est frustrant. Le vœu le plus cher est que l'eau du robinet coule dans nos foyers... ».

Au dispensaire de Rouisset (délégation de Chebika), Hallouma, une jeune infirmière, nous confie n'avoir pas d'eau, ce qui l'oblige à aller en chercher chez les voisins pour se laver les mains après avoir mis les pansements et fait les injections.

Et au service réservé à la chirurgie femme à l'hôpital «les Aghlabides», l'eau est coupée dans toutes les toilettes dont les robinets sont cassés, d'où le risque d'infections et de maladies contagieuses.

Au village de Sidi Mahmad (délégation de Chebika), on manque cruellement d'eau depuis plusieurs années, ce qui a encouragé l'exode vers Kairouan. La plupart des logements sont vides et abandonnées, la mosquée et la petite école sont dépourvues d'eau potable, ce qui a provoqué des épidémies de gâle et d'hépatites.

Et à Chraïtya (délégation de Chrarda), Naceur Ben Amor, 62 ans, nous explique que dès qu'il commence à faire chaud, le débit de l'eau devient trop faible. De ce fait, l'eau est coupée toute la journée surtout le village et on ne peut l'avoir qu'entre 22 heures et 3 heures du matin.

De ce fait, les 120 familles sont assoiffées.