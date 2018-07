Madagascar: Razafimily Constance « Une grande figure de la vie politique »

Et à travers lequel, ils expriment leur grande tristesse et leur vive émotion après avoir appris la disparition de « l'une des grandes figures de la vie politique régionale, ainsi que l'une des grandes voix de la vie politique nationale », comme le font remarquer les Razafimahandry, Razafimahery, Thomas, Gaby, Mahafaky, Randriamanantena, Zafimahazo, Randrianasolonandrasana, Rajaoson, Mahatsanga... Des membres de la diaspora Sud-Est en France qui saluent « un homme particulièrement attaché à sa région, un défenseur des intérêts du Sud-Est ».

Les funérailles de Razafimily Constance vont avoir lieu aujourd'hui dans son fief de Vangaindrano. Dans son oraison funèbre, on parlera sans doute moins de l'ingénieur en bâtiment de formation que de l'inamovible élu qu'il avait réussi à devenir. « C'est un des rares parlementaires à avoir accompli cinq mandats électifs en tant que Sénateur et Député », soulignent les « Natifs du Grand Sud-Est de Madagascar résidents en France » dans un communiqué.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.