Afrique: Produits made in Africa - Un site de vente spécialisé lancé par DHL Express et MallforAfrica

DHL, le leader mondial des services d'expédition express, a annoncé le 16 juillet dernier un partenariat avec la nouvelle plateforme Marketplace Africa du géant du commerce électronique MallforAfrica, afin de permettre aux revendeurs en ligne, de livrer leurs produits fabriqués en Afrique, aux États-Unis et dans le reste du monde.

Le site propose des articles conçus par les designers et les artisans les plus talentueux du continent dans diverses catégories, y compris la mode, les soins du corps, les sacs à main, les bijoux et la décoration intérieure. Jusqu'à ce jour, les clients du monde restaient hors de portée des créateurs africains à cause de la distance, de la crainte de ne pas recevoir de paiements depuis l'étranger, ainsi que des exigences complexes en matière d'expédition.

Les clients qui souhaitaient acheter des produits directement auprès d'artisans africains, étaient confrontés à des difficultés concernant l'accessibilité des articles, l'authenticité et la validation des produits, l'incertitude quant à la livraison, les frais de port élevés et la sécurité des paiements. Selon ses promoteurs, Marketplace Africa a été créé afin d'aider les artisans à vendre leurs articles à l'international et de simplifier les achats directs auprès des créateurs et des petites entreprises d'Afrique. Optimisé par le système de paiement et la plateforme de commerce électronique brevetée et primée de MallforAfrica, MarketplaceAfrica.com propose désormais à ses clients internationaux de faire leurs achats directement auprès d'entreprises africaines de toutes tailles et de recevoir leurs articles chez eux en toute confiance.

Acheminement. Dans le partenariat, DHL prendra en charge l'intégralité des services logistiques, étant donné que leurs solutions de livraison appliquées au commerce électronique sont conçues pour les petites entreprises et permettent la livraison rapide souhaitée par les clients. Grâce au soutien de la plus grande société logistique au monde, Marketplace Africa proposera aux créateurs et aux clients la vérification des commandes, une livraison rapide, ainsi que des services d'étiquetage et d'emballage des colis. Les frais de port adaptés permettent de maintenir des prix abordables.