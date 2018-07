Madagascar: Téléphonie mobile - Les Smartphones Hisense sur le marché malgache

Déjà connue à Madagascar en matière de téléviseur écran plat et de réfrigérateur, la marque chinoise Hisense fait aussi son entrée dans le marché de la téléphonie mobile à Madagascar. Une entrée en matière très remarquée avec des Smartphone de très bonne qualité à un prix qui défie toute concurrence.

« La marque Hisense connaît de plus en plus un succès, surtout depuis notre promotion Coupe du Monde 2018, pour les téléviseurs, actuellement nous avons décidé d'introduire les Smartphones Hisense qui sont aussi très connus sur le marché international » explique Ren Yujie, le patron des magasins Baolai, représentant exclusif de la marque à Madagascar.

Cinq modèles.Une aubaine, en somme, pour les amateurs de Smartphone puisque Baolai propose actuellement 5 modèles qui s'adaptent au pouvoir d'achat de toutes les catégories de consommateurs. Les Hisense U962, U601S, T5, L689 et C30 sont ainsi des modèles qui peuvent satisfaire les utilisateurs en fonction de leur exigence respective. Le U962, même s'il est au plus bas de la gamme Hisense, est déjà un bijou technologique capable d'émerveiller les accros au Smartphone.

Le C 30, pour sa part est la gamme la plus sophistiquée de chez Hisense. Un Smartphone, à la fois robuste, étanche, urbain, et élégant. « Certifié par la norme IP68 que l'on ne présente plus, le C30 est à la fois protégé contre les chutes, la poussière et les immersions temporaires jusqu'à 1 m » Il s'agit en tout cas du Smartphone le plus fin, seulement 7,95 mm d'épaisseur, mais très résistant. « En cette période de lancement de notre gamme de Smartphone Hisense, nous pratiquons des prix qui défient toute concurrence » selon toujours le premier responsable des magasins Baolai.

Sophistiquées.Mais les nouveautés ne se limitent pas au Smartphone pour Baolai qui demeure encore et toujours le leader incontesté dans le commerce des produits haut de gamme chinois. S'appuyant sur la renommée de la marque, Baolai vient également d'introduire les machines à laver Hisense. D'une capacité de sept litres à 16 litres, ce sont des machines qui répondent aux normes technologiques les plus sophistiquées. « Hisense met sur le marché des machines à laver performantes et respectueuses.

Et ce, avec de nombreux programmes commandés depuis un affichage tactile XXL, et adaptés à toutes les situations et types de garde-robes, des performances élevées pour économiser de l'eau, de l'énergie et de l'argent... ». Toujours au chapitre des nouveautés, Baolai vient également d'élargir sa gamme de réfrigérateur. Du plus petit 42 litres jusqu'au géant 535 litres qui peuvent satisfaire tous les ménages. Enfin, et non des moindres, trois nouveaux modèles de four micro-ondes sont dorénavant disponibles chez Baolai. « Outre notre rapport qualité-prix très avantageux, nos produits qui sont authentiques, sont également garantis un an, et nous assurons un service après-vente » selon toujours Ren Yujie, le gérant de Baolai.