Tunisie: Eclairages du ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières

Cette initiative aura le mérite de constituer une révolution sur le plan de la gestion des deniers et domaines de l'Etat et l'ouverture de l'Etat sur les besoins des citoyens les plus démunis.

Les commissions régionales susvisées effectueront le tri et le classement des demandes de location, par ordre de métite, suivant les conditions et critères applicables.

La circulaire a chargé les commissions régionales de suivi des terres domaniales agricoles de fixer les listes des candidats à la location. Chaque gouverneur publiera la liste des terres proposées à la location durant un mois aux sièges des délégations, commissariats régionaux au développement agricole et des directions régionales des domaines de l'Etat et des Affaires foncières.

La durée de location ne dépassera pas les trois années, renouvelables par écrit, et qui pourraient être prorogées sur demande du locataire concerné appuyée par une étude économique approuvée par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Les lots de terrains à vocation agricole intégrés dans cette initiative sont les lots hors programme de restructuration des terres domaniales agricoles (sociétés de mise en valeur et de développement agricole, techniciens sortant des établissements de formation agricole, des jeunes agriculteurs, des ex-exploitants des coopératives agricoles dissoutes et leurs ouvriers permanents ou ceux des fermes domaniales restructurées.

Cette initiative vise à conforter les efforts de l'Etat visant la lutte contre le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur et autres ayant de l'expérience en la matière ainsi que l'amélioration de la productivité et le taux d'encadrement dans les exploitations agricoles.

Une circulaire commune publiée dernièrement a fixé les critères et procédures pour ce faire qui est déjà en vigueur. Les autorités régionales commenceront incessamment à accueillir les demandes et délimiter les terres en question.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.