Algérie: Saison estivale - Campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la route

La caravane dont le coup d'envoi sera donné à partir de la wilaya de Annaba, marquera ensuite une halte à Bejaia, puis Alger, Tipasa, Oran et Tlemcen et sera clôturée le 09 aout, a conclu le communiqué.

Un travail de terrain est prévu au titre du deuxième volet au niveau des espaces, places publiques et façades maritimes avec l'organisation d'une caravane de sensibilisation est-ouest qui va sillonner les wilayas côtières ayant enregistré le plus d'accidents et de victimes.

Au volet médiatique, plusieurs programmes de sensibilisation sur la conduite seront diffusés durant la saison estivale à travers les radios thématiques et locales, outre la programmation de spots à l'adresse des transporteurs, des conducteurs de motocycles et des voyageurs.

A cet effet, un programme s'appuyant sur deux volets médiatique et de proximité a été mis en place pour assurer le bon déroulement de cette campagne placé sous le patronage du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.