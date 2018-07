Algérie: AGEx-ACNOA - Adoption de plusieurs points figurant à l'ordre du jour

ALGER - Plusieurs points figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de l'Association des Comités nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), qui s'est réunie, mardi à Alger, sous la présidence du président par intérim, l'Algérien Mustapha Berraf ont été adoptés.

Les membres de l'AGEx de l'Association des Comités nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), ont unanimement adopté le bilan des activités de l'instance sportive, depuis l'accession, en novembre 2017, de Mustapha Berraf au poste de président par intérim, en plus de son poste de 1er vice-président de l'ACNOA, pour le 5e mandat consécutif.

L'ensemble des membres présents ont affirmé leur appui aux sportifs africains au cours de l'édition des jeux olympiques prévu en 2020 à Tokyo au Japon.

En dernier, le membre du Comité international olympique (CIO) et doyen du sport africain, le sud-africain Sam Ramsamy, a exposé un plan de réforme et de développement de l'Association des Comités nationaux Olympiques d'Afrique, et ce avec l'assistance de l'égyptien Hassan Mustapha qui préside également la Fédération internationale de handball (IHF).

Un plan qui a figuré parmi l'un des plus importants points abordés par les membres présents.

Outre ces points, une solution a été trouvée au problème principal qui a frappé l'instance à son sommet depuis plusieurs mois. Ainsi, l'élection de l'Ivoirien Lassana Palenfo pour un 4e mandat à la tête de l'instance en mai 2017 a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après de longs mois d'attente, tandis que les sanctions prononcées par l'ACNOA à l'encontre du Camerounais Kalkaba Malboum, candidat aux élections mais finalement disqualifié pour "violation du code éthique", ont été annulées.

Les représentants des 53 pays membres de l'Assemblée générale de l'ACNOA ont pris part au travaux de cette assemblée générale extraordinaire pour examiner le mode d'exécution des dernières décisions du TAS de Lausanne et arrêter la date et le lieu de la tenue de l'AG élective.

Au termes des travaux de cette assemblée, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf a annoncé sa candidature à la présidence de l'ACNOA lors de l'Assemblée élective, prévue novembre prochain dans la capitale japonaise Tokyo, et ce en marge des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des comités internationaux olympiques (ACNO).

Par ailleurs, l'Ivoirien Lassana Palenfo a annoncé son retrait officiel de la présidence de l'instance de l'ACNOA.

Etaient présents durant l'ouverture des travaux de cette AGEx, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, celle de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun et plusieurs membres du CIO.

Media