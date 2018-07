Afrique du Nord: Algérie-Espagne-Danemark - Les moyens de renforcer les relations économiques évoqués à Alger

Alger — Le ministre du Commerce, Said Djellab a reçu, mardi au siège du ministère, dans deux audiences séparées, les ambassadeurs de l'Espagne, Santiago Cabanas et du Danemark, Julie Elizabeth Pruzan-Jirgensen, avec lesquels il a évoqué les moyens de renforcement des relations économiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de ces deux rencontres, M. Djellab a passé en revue les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et les deux pays et les moyens de les renforcer, outre les opportunités d'investissement disponibles, assurant que l'Algérie accordait un grand intérêt au renforcement de la coopération économique et commerciale avec les pays amis et à l'encouragement des projets d'investissement communs.

Le ministre a évoqué, en outre, avec l'ambassadrice du Danemark, les principales questions qui intéressent les deux pays ami et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines commercial et économique, ce qui contribuera à la promotion et au développement des relations bilatérales et à l'augmentation de l'échange commercial, mettant en avant l'importance du marché danois pour l'Algérie.

Le ministre du Commerce a appelé, également, à consentir davantage d'efforts pour développer et promouvoir les exportations algériennes vers le Danemark, notamment les exportations agro-alimentaires.

Pour sa part, l'ambassadrice du Danemark a exprimé l'attachement de son pays à la consolidation des relations économiques, commerciales et d'investissement avec l'Algérie, avant de réitérer la disposition du Danemark à assister l'Algérie dans l'orientation de ses exportations vers le Danemark et l'Europe.

Par ailleurs, l'ambassadeur de l'Espagne a affirmé que son pays œuvrait à l'élargissement de ses relations économiques avec l'Algérie et à soutenir la coopération et le partenariat au vu de l'intérêt accordé par les entreprises espagnoles au marché algérien et la préservation de leur place économique en Algérie en tant que deuxième client et quatrième fournisseur.