Algérie: Energie - Sonatrach et Eni signent un accord renforçant leur partenariat

Sonatrach et Eni ont également convenu de renforcer leur coopération dans le secteur pétrochimique, dans l'énergie renouvelable, dans les projets offshores de l'Algérie et dans d'autres opportunités de coopération internationales, a précisé le communiqué.

Selon la même source, l'administrateur délégué d'Eni a déclaré : "Il s'agit d'un pas en avant dans le parcours stratégique d'expansion de nos activités upstream en Algérie et dans la renégociation de la part de Eni des contrats de fourniture gaz à long terme et marque aussi l'esprit de forte collaboration entre Sonatrach et Eni, qui est en train de se développer dans les différents domaines, de l'exploration au développement de nouveaux projets gaz et dans le cadre des énergies renouvelables".

ALGER - Le P-dg du groupe Sonatrach, Abdelmoumem Ould Kaddour et l'administrateur délégué du groupe italien Eni, Claudio Descalzi, ont signé mardi à Milan un accord qui marque une étape supplémentaire pour le renfoncement du partenariat dans le bassin de Berkine, en synergie avec les installations existantes de BRN (bloc 403) et MLE (bloc 405b), avec pour objectif de réaliser un gashub dans la zone, a indiqué un communiqué de Sonatrach.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.