Algérie: Reddition d'un terroriste à Tamanrasset (MDN)

ALGER- Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov s'est rendu mardi aux autorités militaires de Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts de qualité fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé Barberi El-Kacem, dit "Abou Kacem", s'est rendu, ce matin 17 juillet 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région militaire). Ledit terroriste qui a rallié les groupes criminels en 2017, était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de deux (02) chargeurs de munitions garnis", précise-t-on de même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et In Guezzam (6ème RM), 2 véhicules tout-terrain, 3 motocyclettes, 3,87 tonnes de denrées alimentaires, 2 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes et 9 marteaux piqueurs".

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes "ont saisi, à Ain Témouchent et Tlemcen (2ème RM), 14 kilogrammes de kif traité", tandis que "19.824 unités de différentes boissons et 18.676 paquets de cigarettes ont été saisis à Sidi-Bel-Abbès (2ème RM), Biskra et El-Oued (4ème RM)".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Guelma (5ème RM), deux (02) individus en possession de quatre (04) fusils de chasse sans papiers, une quantité de munition ainsi que 600 grammes de kif traité".