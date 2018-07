Algérie: Deux terroristes armés se rendent aux autorités militaires à Tamanrasset (MDN)

ALGER- Deux (2) terroristes armés se sont rendus, mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts soutenus fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, deux (2) terroristes se sont rendus, ce matin 18 juillet 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire)", précise la même source.

"Il s'agit en l'occurrence du dénommé "Ben Aruba Mourad", alias "Abou Farid", qui avait rallié les groupes terroristes en 2013, et de "Ben Debba Taher" dit "Abou Mohamed", qui a rallié les groupes criminels en 2017", ajoute-t-on.

"Ces deux terroristes étaient en possession d'un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'un (1) fusil à lunette et de (2) chargeurs de munitions garnis".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont appréhendé, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), quatre (4) contrebandiers et saisi (3) véhicules tout-terrain, (3,7) tonnes de denrées alimentaires et (9.312) unités de produits détergents", tandis qu'un autre détachement de l'ANP "a arrêté, à Djanet (4e RM, (7) orpailleurs en possession de (3) détecteurs de métaux, (19) groupes électrogènes et (12) marteaux piqueurs".

Dans le même contexte, des Garde-côtes "ont saisi, à Ain Témouchent (2e RM), (24,5) kilogrammes de kif traité", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi (319) comprimés psychotropes à Tiaret (2e RM)".

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont intercepté vingt (20) immigrant clandestins de différentes nationalités africaines à In Guezzam (6e RM)", rapporte également le communiqué.