Afrique: L'ES Sétif revient de loin, de très loin !

ES Sétif- DH El Jadida était le match de tous les dangers. Chacune des deux équipes était dans l'obligation de gagner, au vu des résultats enregistrés lors des deux premières journées. C'était aussi un duel d'entraîneurs marocains à savoir Rachid Taoussi et Abderrahmane Taleb.

Avec zéro point à son actif, la formation sétifienne était dans l'embarras. Il n'y avait d'autre choix que la victoire pour retrouver un peu d'espoir et aussi la confiance.

Au final, l'ES Sétif a remporté le match (2-1) au terme d'un scénario fou. On jouait la dernière minute du temps réglementaire, on s'acheminait vers un autre échec des Sétifiens, mais c'était sans compter avec la patte magique de Samir Aiboud et de son caviar pour Guecha qui ne ratait pas l'occasion pour enflammer le stade du 8-mai-45 et relancer l'Entente dans la compétition (89'). Avant d'en arriver là, c'est un scénario pour le moins inattendu qui a caractérisé le début de la rencontre puisque dès la troisième minute, l'Entente est menée au score. Un contre des Marocains va un peu déstabiliser la défense sétifienne, cette dernière parvient à dégager, sauf que la balle est mal renvoyée. Elle parvient dans l'axe à Ali Bemammer.

Ce dernier contrôle de la poitrine sans être inquiété et sans qu'aucun joueur sétifien ne vienne le gêner. Il enchaîne une frappe qui surprend Mustapha Zeghba qui n'a pu que constater les dégâts (3'). Les Sétifiens vont presser dans le but d'égaliser et arriveront à leur fin (20'), Islam Bakir lance Guecha sur le côté gauche. Ce dernier, avec une conduite de balle impeccable, élimine un défenseur adverse, pénètre dans la surface et sans lever la tête, remet en retrait sur Habib Bouguelmouna qui, d'une frappe instantanée et imparable met la balle hors de portée du gardien marocain Mohamed El Yousfi.

Une victoire précieuse pour les Algériens, tandis que les Marocains se sont mis dans la difficulté avec huit points de retard sur le TP Mazembe mais trois seulement sur leurs compatriotes du MC Alger, deuxièmes. Mais, désormais, ils n'ont plus droit à l'erreur.

Réactions

Rachid Taoussi (entraîneur de l'ES Sétif)

« Nous avons réalisé une précieuse victoire malgré le but que nous avons encaissé en début de match. Je connais l'entraîneur Taleb, il est intelligent et n'importe quel entraîneur aurait souhaité un scénario pareil. Mais nous étions forts mentalement, même physiquement. J'avais annoncé aux joueurs la défaite du MC Alger et je les ai motivés. Nous avons été un peu naïfs sur quelques balles, mais après, on s'est ressaisi, on a varié le jeu et les attaques et cela a été payant. Nous avons gagné en confiance et nous nous sommes relancés dans la course ».

Abderrahim Taleb (entraîneur du DH El Jadida)

« Je veux d'abord féliciter mon ami Taoussi, ensuite, je dois dire que nous sommes venus pour gagner et c'est pour cela que nous n'avons pas fermé le jeu après avoir mené au score. Nous avons attaqué et nous avons raté beaucoup d'occasions à cause de notre manque d'expérience à ce niveau. Le match a pris plus d'importance après la défaite du Mouloudia et on doit gagner au retour pour pouvoir parler de qualification ».