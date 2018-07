Afrique: Le TP Mazembe au finish

Sur le papier, le TP Mazembe était largement favori vu sa très grande expérience, mais aussi par rapport aux grands changements d'effectif chez les Algérois. Mais sur le terrain, ce fut une autre histoire. Les Mouloudéens sont passés à côté d'une victoire voire d'un authentique exploit.

La première mi-temps fût plutôt équilibrée avec une légère domination des "Corbeaux". Les tentatives de part et d'autre manquaient toutefois de percussion. Les actions de Walid Derardja (40') et du jeune Glody Likonza (41') furent les plus menaçantes pour chacune des deux équipes.

Les visiteurs vont montrer un visage bien différent après la pause. 53', Walid Derrardja hérite d'un très bon ballon dans la surface. Le baroudeur algérois a l'occasion d'ouvrir la marque, mais il délivre une reprise assez molle bien captée par le gardien ivoirien du TP Mazembe, Sylvain Gbohouo. Bien désireux d'ouvrir le score, les Algériens vont presser encore. Abderahmane Hachoud centre vers Mohamed Amine Souibaah.

Celui-ci avait la balle de but, mais au lieu d'adresser une frappe puissante à bout portant, il rate sa tentative. 79', dans un mouvement collectif, Derrardja se présente dans la surface de vérité. Très mal inspiré, le numéro 17 algérois manque le cadre alors qu'il avait l'opportunité de mettre le gardien adverse en échec avec sa grosse frappe du droit. Une minute plus tard, c'est au tour de Souibaah de passer à côté du bonheur.

Les minutes s'égrènent et il faudra attendre la 88e minute pour assister à l'unique but de la partie. Sur une passe du grand milieu ivoirien, Koffi Kouamé, entré à l'heure de jeu en remplacement de Ben Malango, Elia Meschak anticipe la sortie du gardien et marque du pied gauche, le but des trois points et d'une troisième victoire consécutive des protégés de Pamphile Mihayo qui rapproche le TPM des quarts de finale.

Réactions

Pamphile Mihayo (entraîneur du TP Mazembe)

«Le match était très difficile face à une équipe du Mouloudia très bien organisée. On a dû puiser au fond de nos réserves pour faire basculer cette rencontre. Mes joueurs ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras et de se battre jusqu'au bout. Nous avons affronté une très bonne équipe du Mouloudia. On sait qu'en Ligue des Champions, le niveau est élevé et les matches se jouent sur de petits détails. Ce succès amplement mérité va nous ouvrir les portes des quarts de finale.»

Bernard Casoni (entraîneur du MC Alger)

«Je suis bien évidemment satisfait du rendement de mon équipe qui a été très combative. Mais encore une fois, je constate qu'on a manqué cruellement de réalisme devant. On avait la pleine maîtrise du jeu, surtout en seconde période au cours de laquelle on a eu cinq occasions nettes de marquer. Et au final, on perd le match sur la seule occasion du TP Mazembe. C'est frustrant de perdre de la sorte alors qu'on s'est créé les meilleures occasions durant la partie ».