Afrique: CAN U-17 - Tout commence à l'Ile Maurice

Les éliminatoires de la CAN Total U-17 entament ce jeudi 19 juillet 2018 une variante importante de leur histoire. Fini le tirage au sort intégral. Dorénavant ces éliminatoires se dérouleront au niveau régional, UNAF, Ouest A, Ouest B, UNIFFAC, COSAFA et CECAFA.

Chaque zone aura droit à un qualifié, cette fois deux pour la zone Ouest A qui est celle du tenant du titre, le Mali. La CAF a expliqué ce choix en disant avoir souhaité que le plus grand nombre de pays soient concernés. Ce souhait a été parfaitement rempli puisque 49 des 54 associations nationales ont engagé leur équipe. Attention, il s'agit d'un coup d'essai. Si le procédé ne donne pas satisfaction, la CAF se réserve le droit de revenir à l'ancienne formule. En revanche si tout fonctionne comme espéré, on pourrait procéder de la même manière pour les U-20.

L'Afrique Australe ouvre le bal à l'Ile Maurice. Sur la ligne de départ, on a 12 des 14 pays de la région. Seuls manquent à l'appel les Comores et Madagascar. Les participants ont été répartis en trois poules de quatre. La Poule A réunit Maurice, le Botswana, la Namibie et les Seychelles; la poule B est celle de l'Afrique du Sud, de la Zambie, tenante du titre régional, du Lesotho et du Mozambique; dans la poule C figurent l'Angola, la Namibie, le Swaziland et le Zimbabwe.

Les premiers de chaque poule ainsi que le meilleur deuxième seront qualifiés pour les demi-finales. Et, répétons-le, seul le vainqueur, qui sera connu le 29 juillet, validera son billet pour la CAN U-17 qui se déroulera l'année prochaine en Tanzanie. A noter que la CAF a rappelé qu'elle serait intransigeante sur l'âge des joueurs. Des tests IRM ont, en principe, été réalisés sur tous les joueurs présents à l'Ile Maurice.

Trois matches figurent au programme de la première journée Namibie - Seychelles à 10h00 du matin, Zambie - Mozambique à 12h30 et Maurice - Botswana à 15h30. Les trois rencontres seront disputées sur le même terrain, le stade St François Xavier à Port Louis. Le lendemain, trois nouveaux matches, cette fois au stade Anjalay à Belle Vue.

Les éliminatoires des autres zones suivront courant août et celles des Ouest A et Ouest B auront lieu dans la première quinzaine du mois de septembre.