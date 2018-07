Gabon: Transfert - Dénis Bouanga signe à Nîmes !

Dénis Bouanga a surpris tout son monde en signant chez les "Crocodiles" nîmois. On l'attendait du côté de Saint-Etienne ou encore à la Fiorentina en Italie, mais personne ne l'imaginait signer à Nîmes. C'est une nouvelle trajectoire pour l'ailier gabonais. En effet, il découvrira la Ligue 1 avec les Nîmois cette nouvelle saison 2018-2019. " J'avais l'intention de quitter Lorient pour jouer en Ligue 1. Le Nîmes Olympique me permet ça aujourd'hui. Je remercie le FCL, c'est eux qui m'ont donné la possibilité de connaitre le haut niveau. Je serai heureux pour eux s'ils retrouvent l'élite rapidement. Je suivrai leurs résultats la saison prochaine. » Montant du deal : de l'ordre de cinq millions d'euros selon Foot Africa 365.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.